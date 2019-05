" Lazio-Atalanta come Lazio-Inter di 9 anni fa? A me non interessa, ci pensa la Lega. Io penso solo ad allenare, sono sempre stato una persona leale "

Così Claudio Ranieri, allenatore della Roma, nel corso della conferenza stampa in vista della delicata trasferta di Marassi contro il Genoa, risponde a una domanda sul timore dei tifosi romanisti di una Lazio che possa 'scansarsi' contro l'Atalanta, per fare un 'dispetto' ai cugini giallorossi nella corsa Champions. E nel ricordare proprio quel Lazio-Inter, quando sugli spalti dell'Olimpico comparve uno striscione con la scritta 'Oh... No' al gol dell'Inter, Ranieri dice:

" Si scansarono? Così fu "

Il pericolo Genoa

" Mi aspetto una partita molto difficile, è una squadra che ha battuto l'Atalanta, la Lazio e la Juve. Dobbiamo essere super concentrati "

Obiettivo Champions League

" Mancano 4 partite alla fine e sono tutte molto difficili e particolari. Ho bisogno di tutti al 100%, così ho più facilità di scelta. Chi non è stato scelto all'inizio non deve sentirsi declassato, faccio appello alla loro intelligenza perchè quello che conta ora è la Roma. L'obiettivo Champions League riguarda tutti i romanisti. Conta la squadra, non l'ego dei giocatori. Ogni partita è importante, ora Genova è importante e non devo pensare alle partite che verranno dopo "

Il futuro

" Io sono venuto ad aiutare la squadra, con l'aiuto dei tifosi. Sono un uomo di campo, tutto il resto non conta. Cerco di fare il massimo, ho chiesto l'aiuto ai tifosi e ce lo stanno dando. Il resto non è compito mio "

Formazione

" Ho una squadra costruita per il 4-3-3 ma possiamo giocare anche con il trequartista dietro la punta. Sto studiando l'avversario poi dopo tutti gli allenamenti tireremo le somme e sceglierò la miglior formazione "

Zaniolo

" E' pronto, è un generoso ma non è che al primo anno possa avere sempre quella facilità di corsa. La sua forza interiore e il fisico lo aiutano, è sempre pronto e disponibile "

Video - Ranieri stuzzica Zaniolo: "Momento negativo, ma non così... Mi aspetto di più" 01:51

Pellegrini

" E' un giocatore che si sta formando, è giovane e dinamico con notevole facilità di calcio. Più gioca e più acquisisce consapevolezza nel ruolo di mezzala, mi consente di avere più soluzioni "

Schick

" Non è in secondo piano, è molto forte. Scommetto su di lui, c'è chi matura subito e chi ha bisogno di tempo. Ma questo è un ragazzo veramente valido "

Dzeko

" Dzeko? Ho ancora 2 allenamenti per decidere, spero stia bene. Ha avuto una piccola distorsione alla caviglia ma spero possa allenarsi regolarmente oggi e domani "

Casillas

" Faccio un grosso in bocca al lupo a Casillas. Spero possa tornare, ma anche se non dovesse gli faccio un grosso in bocca al lupo per il futuro "