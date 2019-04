Ranieri: "Penso 25 ore al giorno come migliorare la Roma, ora voglio vedere una reazione"

Dopo le due sconfitte consecutive contro Spal e Napoli, la Roma riparte mercoledì sera dalla sfida contro la Fiorentina, crocevia fondamentale per tornare a far punti e riavvicinarsi al quarto posto. Domenica, i giallorossi si sono visti scavalcare dalla Lazio, corsara a Milano, e dall'Atalanta, vincente sul Parma. Claudio Ranieri spera in una reazione del gruppo di fronte al momento di enorme difficoltà che ha spiazzato l'intera società.

" Mi auguro che queste sconfitte siano la benzina che ti fa reagire. Pallotta non l'ho sentito, stiamo vivendo un momento particolare. Voglio una squadra che sappia reagire alle avversità: è troppo facile quando le cose vanno bene, è quando le cose vanno male che bisogna sapersi aiutare gli uni con gli altri. "

La Fiorentina e i 7 gol in Coppa Italia

" Sono tanti, molti realizzati nella stessa zona, scavalcando la difesa. La Fiorentina lo fa molto bene ed è un modello che ripropongono spesso, dovremo stare attenti a non dargli la profondità per farci male. "

L'ultimo precedente tra Roma e Fiorentina è la partita dei quarti di Coppa Italia, vinta dalla Viola per 7-1 con tripletta di Enrico Chiesa.Getty Images

Una reazione per i tifosi

" I tifosi hanno capito che la squadra ha bisogno di loro, contro il Napoli la curva li ha incoraggiati fino all'ultimo. È logico che io chieda sempre il supporto, ma i tifosi vogliono anche vedere una squadra reagire, che abbia una ribellione e allora il pubblico te lo tiri dietro. Dobbiamo restare sempre compatti, per mascherare le nostre difficoltà. Cosa che non riusciamo a fare. "

Cambio di modulo?

" Sto pensando 25 ore al giorno a come aiutare questa squadra. Non è facile ma ci sto mettendo tutto me stesso. Valuterò bene tutto. Vedremo come stanno. Chiederò come sta Dzeko, che con il Napoli ha riportato un versamento dell'anca e ha giocato con un meloncino sopra la caviglia. Devo vedere come sta, poi valuterò e sceglierò. Under, Pastore e Pellegrini? Li ho avuti a disposizione pochissimo tempo, devo fare il farmacista. Valutare bene chi può giocare dall'inizio e chi deve entrare. Sono a disposizione. "