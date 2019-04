Ranieri: "Sarebbe da sciocchi sottovalutare il Cagliari"

" Bisogna rispettare sempre ogni avversario, i ragazzi stanno lavorando molto intensamente e seriamente per poter concorrere a questo posto in Champions League. Ci sono diverse squadre in lizza, sarebbe da sciocchi prendere una partita sottogamba contro una squadra come il Cagliari che non molla mai "

Il tecnico della Roma Claudio Ranieri ha presentato così in conferenza stampa la sfida di campionato contro i sardi. "Sta facendo un gran finale, ha diversi ottimi giocatori e ha in Pavoletti un punto di riferimento costante su ogni pallone alto - ha aggiunto a proposito dell'avversario - E' una partita da giocare con molta intelligenza e molta attenzione".

" Io non penso al prossimo anno, ma alla partita con il Cagliari "

Non si parla quindi di futuro: a chi gli chiedeva se gli piacerebbe allenare Cragno e Barella, giocatori del Cagliari accostati ai giallorossi, Ranieri ha dato una risposta chiara. "Sono tutti e due fortissimi - ha aggiunto in conferenza stampa - Sono due giovani molto in gamba che avranno un futuro roseo anche in nazionale".