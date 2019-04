" Bakayoko e Kessie si sono comportati benissimo. Tutti abbiamo sentito i cori, potevano fare diversamente, ovviamente se ne occupava il team manager e noi pensavamo a giocare. Onore a loro che hanno pensato a giocare. Gli arbitri e la procura possono fermare la partita, è il loro lavoro, noi pensavamo a giocare. Non si deve arrivare a pensare di andarsene. Sono ragazzi che hanno la testa sulle spalle e sono consapevoli che non tutti i tifosi sono così, quelli sono cretini rimasti a fine ottocento. Certo. Dobbiamo essere forti nel lanciare un messaggio contro il razzismo". "

Pepe Reina, migliore in campo contro la Lazio, nel corso di un’intervista ai microfoni di Sky Sport torna a parlare del caso razzismo, facendo un plauso a Bakayoko e Kessié lanciando un messaggio forte nei confronti di quei tifosi che hanno lanciato le solite becere offese all’indirizzo dei due compagni. Il portiere spagnolo, che domenica tornerà in panchina, crede anche in una riscossa della squadra in queste cinque giornate di campionato in cui il Milan è chiamato a difendere il quarto posto...

" Siamo in un momento decisivo e sono rimaste 5 partite da vincere. Dal Derby è finita una striscia positiva di risultati. Lascia qualcosa a livello psicologico ma la squadra sta provando a dare il meglio, è un periodo no ma dobbiamo essere consapevoli. Dobbiamo tirarci fuori. La cosa importante è che siamo ancora in corsa. Mi auguro che la sconfitta con la Lazio non lasci nulla, quando vieni da un periodo così è difficile ma abbiamo l' opportunità di difendere il quarto posto. Dobbiamo essere ottimisti e migliorare, fare prestazione e arrivare al risultato. Ognuno di noi deve sapere che deve dare il 15% in più ora più che mai, anche quando sembra che le gambe non vadano. Quella grinta fa la differenza. "