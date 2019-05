Il caso era esploso durante l'ultimo mercato invernale quando il quotidiano Il Tempo aveva scovato un bigliettino appartenente a Fabio Paratici: una sorta di lista della spesa nella quale il dirigente della Juventus aveva annotato alcuni dei nomi più interessanti per rinforzare la rosa bianconera. Nell'elenco spiccava, tra gli altri, il nome di Nicolò Zaniolo di fianco al quale campeggiava un numero, 40, che in molti avevano interpretato come il valore del giocatore. Un'interpretazione dei fatti successivamente smentita, ma che non cambia la sostanza delle cose: il giocatore interessa eccome ai bianconeri, che da sempre hanno dimostrato di seguire con estrema attenzione i giovani italiani più promettenti. Domenica sera Zaniolo sfiderà la Juventus all'Olimpico in quella che - secondo alcuni - potrebbe essere addirittura la sua ultima partita da avversario dei bianconeri.

Secondo il CIES Zaniolo vale 67 milioni

La parabola di Zaniolo è ormai nota a tutti. Inserito nell'operazione di mercato che la scorsa estate aveva portato Radja Nainggolan dalla Roma all'Inter, il centrocampista che il prossimo 2 luglio compirà 20 anni si è rivelato una delle sorprese più elettrizzanti della stagione. Quando Eusebio Di Francesco l'aveva fatto esordire in prima squadra in Champions League al Bernabeu contro i campioni in carica del Real Madrid, in molti avevano definito azzardata (per usare un eufemismo) la sua mossa. I fatti, tuttavia, hanno dato ragione all'ex allenatore della Roma perché, a parte una comprensibile flessione negli ultimi mesi, Zaniolo ha incantato e stupito a suon di gol e prestazioni al punto che il CIES (l'Osservatorio del calcio) l'ha inserito al terzo posto della classifica degli Under 20 più costosi d'Europa: il suo cartellino vale 67,4 milioni di euro.

La stagione di Zaniolo e il suo contratto

Zaniolo, forte fisicamente, in grado di coprire indifferentemente tutti i ruoli a metà campo e all'occorrenza di giocare anche come falso 9, è legato alla Roma da un contratto fino al 2023. I ragionamenti in merito al rinnovo e al conseguente adeguamento di ingaggio sono già cominciati, anche se un incontro formale tra il giocatore e la dirigenza giallorossa non è ancora stato fissato. Una situazione di stallo nella quale la Juventus è pronta a inserirsi con decisione sferrando l'assalto al centrocampista, che all'alba della sua carriera potrebbe essere messo di fronte al suo primo, enorme bivio.

Competizione Presenze Gol Assist Serie A 25 4 2 Champions League 7 2 0 Coppa Italia 2 0 0 Nazionale 2 0 0

Perché Zaniolo dovrebbe restare a Roma

Proseguire la sua avventura in maglia giallorossa potrebbe rappresentare la decisione più saggia per un giocatore giovanissimo che sta per concludere la sua prima vera stagione nel calcio che conta. Non c'è dubbio che la sua esplosione sia dovuta alla lungimiranza della Roma che ha creduto in lui e che ha saputo valorizzarlo dandogli immediatamente fiducia senza dare troppo peso ai suoi 19 anni. Rimanere almeno un altro anno nella capitale, cercare la consacrazione dopo l'exploit dell'esordio e mostrare riconoscenza alla società che l'ha lanciato è un'opzione più che valida e più che sensata.

L'esultanza di Nicolò Zaniolo - Roma-Porto Champions League 2018-19Getty Images

Perché Zaniolo dovrebbe partire

L'altra faccia della medaglia, però, dice che il treno Juventus non passa tutti i giorni e - quando passa - è consigliabile prenderlo al volo. Trasferirsi in una squadra vincente e ampiamente rodata, che ha appena conquistato il suo ottavo scudetto consecutivo, potrebbe non essere un salto nel buio ma un'opportunità enorme da non lasciarsi sfuggire. In tempi recentissimi (si veda il caso Kean) la Juventus ha dimostrato di puntare sui giovani a prescindere dalla loro carta d'identità. Un'indicazione importante arriverà dalle ultime 3 giornate di campionato: in caso di qualificazione alla prossima Champions League, strappare Zaniolo alla Roma sarà un po' più difficile per tutti, non solo per i bianconeri.