Riaperte le indagini sulla morte di Davide Astori: il certificato medico è un falso?

Si apre un nuovo capitolo sulle indagini sulla morte prematura di Davide Astori, il capitano della Fiorentina scomparso il 4 marzo 2018 in albergo alla vigilia della partita di campionato contro l'Udinese. Come anticipato dalla "Nazione" e dal "Quotidiano nazionale", il pm Antonino Nastasi ha nuovamente iscritto nel registro degli indagati il dottor Giorgio Galanti, ex direttore del centro di medicina sportiva di Careggi, dove Astori ha effettuato le visite mediche per ottenere l'idoneità nell'estate del 2017. Il certificato medico secondo cui Davide Astori sarebbe stato sottoposto a "strain", un particolare esame per approfondire certe attività del cuore, sarebbe considerato un falso, redatto e firmato non il 10 luglio 2017, giorno delle visite mediche dell'ex-capitano viola, ma molto più recentemente (secondo la procura, attorno al 10 aprile 2019, a oltre un anno di distanza dalla morte del calciatore).

Davide Astori con la maglia della nazionale italiana durante la Confederations Cup del 2013Getty Images

Il certificato sarebbe stato falsificato per alleggerire la posizione del medico, già accusato di omicidio colposo assieme al collega di Cagliari, Francesco Stagno, ma l'autore materiale non sarebbe il già citato dottor Careggi, ora in pensione, ma una sua stretta collaboratrice, Loria Toncelli, che ha già ricevuto un invito a comparire per un interrogatorio la prossima settimana.

Nella sua perizia, il professor Domenico Corrado dell'università di Padova ha spiegato come gli esami di idoneità sportiva sostenuti da Astori sia a Cagliari che a Firenze avessero evidenziato anomalie tali da spingere i medici a un controllo più approfondito (prima attraverso holter e poi con risonanza magnetica), esami mai effettuati ma che, probabilmente, avrebbero potuto far emergere la cardiopatia aritmogena di cui soffriva il calciatore.