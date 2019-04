Terza vittoria consecutiva per la SPAL che tiene un ritmo salvezza altissimo e si aggiudica in extremis il match contro una Lazio che, di contro, perde una grandissima chance in zona Champions. Match deciso da un episodio inedito, probabilmente, nella storia di questo sport. Quasi, la parabola della valenza dell'occhio elettronico. All'87, infatti, Thiago Cionek, in proiezione offensiva, cade in area avversaria al cospetto di Patric. Non appena udito il fischio di Guida, il difensore spallino si rialza di scatto implorando l'arbitro di non ammonirlo per simulazione. C'è un problema, però: Guida aveva assegnato il penalty, quindi tolto alla scoperta del misfatto, punito con il cartellino giallo nei confronti dello stesso Cionek. A questo punto interviene il VAR e si torna alla decisione iniziale: penalty per la SPAL che vince la partita con la SPAL.

La cronaca della partita

Ritmi altissimi nel primo tempo, che però conterà ben poche occasioni da gol, anche perché la SPAL manterrà costantemente bassissimo il proprio bacino. Al 7' Immobile si ritrova a tu per tu con Viviano ma pecca di precisione favorendo la respinta del portiere di casa. Al 24', dalla parte opposta, destro di mezzo esterno destro di Floccari e risposta di Strakosha, che si ripeterà anche al 32' sull'insidiosissimo tiro-cross dalla mancina di Fares.

Episodio giunto 1' dopo l'avvicendamento dello sfortunatissimo Regini, che dopo un faticosissimo rientro, è costretto a dare nuovamente forfait per una botta al fianco. Nella ripresa, gli scontri pullulano, le occasioni latitano. Quando tutto sembrava incanalato sui binari dello 0-0, ecco l'episodio del penalty "paradossale" e la rete di Petagna, alla quarta trasformazione (en plein) dagli undici metri.

La statistica chiave

Terza vittoria consecutiva per la SPAL, che vola a quota 32, agganciando momentaneamente il Sassuolo.

Il migliore

Mohamed FARES (SPAL): un treno, lunga l'intera fascia sinistra, presidio dal quale sfiora pure un paio di volte la gioia personale. Ingaggia un duello con Marusic, tutto improntato sulla grinta e sulla velocità.

Il peggiore

Joaquin CORREA (Lazio): i guai alla schiena pregiudicano la sua prova, di fatto spenta e priva di spunti.

Le pagelle

La dichiarazione

Leonardo SEMPLICI (tecnico della SPAL, ai microfoni di Sky Sport): "Siamo in forma e siamo costretti ad andare a questa velocità, sia in campo che nella media punti. D'altra parte, tutte le nostre avversarie dirette stanno vincendo. Cionek? Non so perché abbia reagito così sul rigore. Probabilmente, da diffidato, era talmente preoccupato di saltare il match di Cagliari che ha avuto paura di essere punito per un'eventuale simulazione".

Il tabellino

SPAL-LAZIO 1-0

SPAL (3-5-2): Viviano; Cionek, Vicari, Regini (31' Felipe); Lazzari, Valoti, Missiroli, Murgia (71' Schiattarella), Kurtic; Floccari, Petagna. All.: Semplici.

Lazio (3-5-1-1): Strakosha; Patric (90' Parolo), Acerbi, Bastos, Marusic; Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Lulic (77' Durmisi); Correa (61' Caicedo), Immobile. All.: S. Inzaghi.

Arbitro: Marco Guida di Torre Annunziata.

Gol: 89' rig. Petagna (S)

Note - Recupero 3+6. Espulso: al 56' l'allenatore della SPAL Leonardo Semplici per reiterate proteste. Ammoniti: Milinkovic-Savic, Lazzari, Strakosha, Paloschi, Durmisi, Parolo.