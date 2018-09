Riscossa Milan, Reggio Emilia è espugnata: 4-1 al Sassuolo con doppietta di Suso

Dopo tre pareggi molto più amari che dolci, il Milan torna al successo. Netto, convincente e, soprattutto, vitale per una classifica non esattamente piacevole da guardare. Un 4-1 a un Sassuolo che, di contro, arrivava da un avvio di campionato positivo. E che continua a guardare i rossoneri dall'alto al basso in virtù dei propri 13 punti. Nel posticipo del Mapei Stadium, però, le gerarchie della classifica sono ribaltate. Merito di un grande Suso, che trascina il Diavolo con una doppietta tornando a segnare dopo un lunghissimo periodo di siccità offensiva, ma anche dello strapotere fisico di Kessié e di una retroguardia che per una volta non combina pasticci. Buone indicazioni anche da Castillejo, al suo primo gol italiano. Nella notte più difficile, quella senza lo straccio di una punta vera, Gattuso trova dunque 3 punti che riportano serenità e maggiore consapevolezza in un ambiente già pieno di dubbi. Il miglior viatico per ripartire di slancio.

La cronaca della partita

4 minuti e Suso si crea praticamente dal nulla la prima palla gol del match: dribbling in area e destro che scheggia la traversa. In generale, però, il match fatica a decollare. E quando lo fa è per merito del Milan, che al 26' sfiora ancora lo 0-1: Kessié si presenta davanti a Consigli e lo supera con un lob, ma Lirola salva capra e cavoli sulla linea. Il Sassuolo si sveglia a cavallo della mezz'ora, mancando per due volte il vantaggio con Di Francesco: prima Donnarumma dice di no di piede al figlio d'arte, che dopo pochi minuti viene anticipato a porta vuota da Abate su tocco in mezzo di Boateng. Al 39' il Milan passa: Kessié vince un contrasto a centrocampo, si presenta fino al limite e batte Consigli con un sinistro preciso e angolato. 0-1.

Kessie - Sassuolo-Milan - 2018LaPresse

Al rientro dall'intervallo, il Milan spacca in due la gara: dopo 5 minuti Suso rientra sul solito sinistro e spara un missile che lascia di sasso Consigli. Lo stesso portiere di casa deve in seguito opporsi per tre volte ai tentantivi di Çalhanoglu e Bonaventura, ma nulla può su un altro sinistro, questa volta portato da Castillejo: esecuzione perfetta da fuori area, pallone all'angolino e primo sigillo italiano per l'ex Villarreal. A mezz'ora dal termine è 0-3: una montagna da scalare per il Sassuolo. Che però non demorde e, pochi minuti più tardi, accorcia con Djuricic, bravo a girarsi in area e a freddare Donnarumma. I tentativi dei neroverdi, però, si spengono qui. E così è il Milan a trovare l'1-4 nel recupero: punizione di Suso respinta dalla barriera e secondo tentativo vincente (con deviazione). Gol in un primo momento annullato per fuorigioco di Cutrone da Giacomelli, che cambia idea con l'ausilio del VAR.

La statistica chiave

Suso ha ritrovato il gol in Serie A dopo 1728 minuti di astinenza. L'ultima rete, prima dello 0-2 di questa sera, risaliva al 4 febbraio in un match pareggiato per 1-1 in casa dell'Udinese.

Il tweet

Il migliore in campo

Suso. Fa capire subito di essere in serata colpendo una traversa e poi, tra un guizzo e l'altro, segna pure lo splendido gol dello 0-2. E nel finale si ripete, seppur con un po' di fortuna. Serata di grazia, tra guizzi, iniziative letali e, finalmente, una rete che gli mancava come l'aria.

Il peggiore in campo

Berardi. Manda in porta Di Francesco, ma è uno dei pochissimi squilli della sua partita. Troppo poco anche solo per avvicinarsi alla sufficienza.

La dichiarazione

Gennaro Gattuso: "Suso? Per completare la propria crescita deve conoscere meglio Higuain. Se ci riuscisse potrebbe diventare come Insigne quand'era compagno del Pipita al Napoli".

Il tabellino

Sassuolo (4-3-3): Consigli; Lirola, Marlon, Ferrari, Rogerio; Bourabia (57' Djuricic), Locatelli, Sensi; Berardi (75' Babacar), Boateng, Di Francesco (57' Boga). All. De Zerbi

Milan (4-3-3): G. Donnarumma; Abate (90' Calabria), Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessié, Biglia, Bonaventura; Suso, Castillejo (72' Cutrone), Çalhanoglu (77' Laxalt). All. Gattuso

Arbitro: Piero Giacomelli di Trieste

Gol: 39' Kessié (M), 50' Suso (M), 60' Castillejo (M), 68' Djuricic (S), 94' Suso (M)

Note: ammoniti Biglia, Rogerio