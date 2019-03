Inter-Lazio: si rivedrà Icardi?

Complice l’infortunio di Lautaro Martinez, Mauro Icardi potrebbe rivedersi dal primo minuto in occasione di Inter-Lazio, sorta di match point in chiave Champions per i nerazzurri che vincendo consoliderebbero – e non poco – il terzo posto in solitaria scacciando i biancocelesti a – 11 con il Milan impegnato a Genova contro la Samp e la Roma chiamata all’impresa contro il Napoli. L’ex capitano nerazzurro è in ballottaggio con Keita, ma di certo il motivo principale di questa partita è legato al suo possibile utilizzo.

Roma-Napoli: i giallorossi si scuoteranno?

Dopo il sanguinoso ko contro la SPAL la Roma di Ranieri non può più sbagliare: giallorossi chiamati all’impresa perché all’Olimpico sbarcherà la seconda della classe e perché fortemente rimaneggiati nell’organico con tanti infortuni cui far fronte. Finora Ranieri non ha mai perso contro Ancelotti: la Roma si aggrappa dunque alla cabala e alla speranza che Edin Dzeko trovi il suo primo gol all’Olimpico in Serie A quest’anno.

Samp-Milan: i rossoneri ripartiranno dopo il derby?

Il Milan ha tremendamente bisogno di ritrovare il bottino pieno in campionato dopo il tonfo nel derby della Madonnina: c’è un quarto posto da preservare dagli attacchi delle romane (e dell'Atalanta) e al contempo un terzo posto da continuare a rincorrere. Per il big match di Marassi (Samp reduce dalla cinquina al Sassuolo e trascinato da un eterno Quagliarella) si potrebbero vedere dei cambi di formazione in casa Milan: panchina punitiva per Kessie e chance per Biglia?

Juve-Empoli: Kean si prenderà ancora la copertina?

Altra occasione in arrivo per l’attaccante della Nazionale di Mancini Moise Kean: dopo l’Udinese il classe 2000 potrebbe ricevere una nuova maglia da titolare per rimpinguare il suo bottino, alla luce dell’infortunio muscolare di Cristiano Ronaldo. Dopo il capitombolo di Genoa la Vecchia Signora non vorrà concedere altri sconti davanti al suo pubblico; quanto a Kean, conosciamo tutti la sua fame.

Bologna-Sassuolo: la banda Mihajlovic sfrutterà l’occasione d’oro?

Già, da un lato i felsinei ospiteranno un Sassuolo in caduta libera, dall’altro l’Empoli farà visita alla Juventus: quale miglior occasione per il Bologna di trarsi una volta per tutte fuori dalla zona retrocessione? Fari puntati dunque sulla vibrante lotta per conservare la categoria, con l’Udinese del neo tecnico Igor Tudor a ospitare un tranquillo Genoa. Attenzione anche al Sassuolo: ulteriori passi falsi potrebbero costare caro alla banda De Zerbi.

LE ALTRE PARTITE DELLA 29a GIORNATA

