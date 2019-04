Complici i soli 7 gol in campionato e, soprattutto, l’oneroso contratto che scadrà a giugno 2020, la Roma sta già pensando al dopo Dzeko. Il ciclo nella capitale del bosniaco sembra infatti essere giunto ai titoli di coda, a certificare tutto ciò i continui litigi che avvengono fuori e dentro il campo tra il n° 9 giallorosso e alcuni elementi dello spogliatoio.

Il dopo Dzeko: arriva Dario Benedetto?

Tra i nomi in lista è presente anche quello di un calciatore che in patria viene preferito a Higuain e ad altri illustri punteri argentini nonostante non sia mai uscito dal Sudamerica, se non nella storica sconfitta in finale di Libertadores del suo Boca Juniors contro i rivali di sempre del River Plate al Bernabeu. Parliamo del classe ’90 Dario Benedetto. L’attuale ds ad interim giallorosso, Ricky Massara, ha preso informazioni sull’attaccante del Boca che viene valutato circa 20 milioni. Reduce da un brutto infortunio al crociato rimediato il 19 novembre 2017 contro il Racing de Avellaneda, El Pipa rimane fuori dal campo fino al 30 agosto 2018 quando torna a giocare in occasione di un match di Libertadores. Nonostante i 9 mesi di stop, Dario Benedetto è riuscito grazie alle sue grinta e alla garra tipica dei sudamericani a portare il Boca fino alla doppia finale di Libertadores in cui trova il gol, seppur inutilmente, sia all’andata che al ritorno.

Il Boca è sempre interessato a Perotti

Probabilmente quello che più manca alla Roma in questa fase è proprio un giocatore grintoso capace di affrontare le difficoltà, conviverci e magari trarne anche beneficio. Alla Roma manca cattiveria e voglia di emergere ed è una constatazione che l’ultima gara contro il Napoli ha certificato in maniera definitiva. Nicolas Burdisso, attuale ds del Boca Juniors, ha chiesto pochi mesi fa a Monchi l’esterno Diego Perotti, chissà se questa non potrebbe essere la chiave per sbloccare una trattativa che non sembra impossibile.

