Rizzoli assolve Abisso: "Possiamo sbagliare ma abbiamo le idee chiare"

" Possiamo sbagliare, è normale, ma abbiamo le idee chiare "

Nicola Rizzoli, designatore degli arbitri di Serie A, secondo quando si apprende si è rivolto in questi termini ai rappresentanti delle società nella massima serie nell'incontro in svolgimento nella sede della Lega Calcio a Milano tra arbitri e allenatori, capitani e dirigenti dei club. Finora in questo torneo, fa sapere l'AIA, ci sono stati 121 interventi della VAR con 89 correzioni e 32 conferme.

La squadra arbitrale era presente al completo, compreso Michael Fabbri, il discusso arbitro di Milan-Juventus. In rappresentanza dei rossoneri c'erano l'allenatore Rino Gattuso e il capitano Alessio Romagnoli. Presenti anche il numero uno della FIGC Gabriele Gravina, quello della Lega Serie A Gaetano Miccichè e il presidente dell'AIA, Marcello Nicchi. Nicola Rizzoli ha difeso apertamente l'operato di Abisso in Lazio-Sassuolo:

" Il rigore per la Lazio era da concedere, il braccio non era congruo "

Video - De Zerbi: "Il rigore per la Lazio è grave, si è ribaltato il regolamento" 01:58

Nel corso della riunione, oltre alla difesa dell'operato degli arbitri contenuta nelle parole del designatore Rizzoli, è emerso che è scattata la prova tv per il calcio rifilato da Mandzukic a Romagnoli nel finale di Juve-Milan.

Marotta: "VAR indispensabile ma l'IFAB..."

" La VAR, lo strumento tecnologico, è indispensabile. Poi bisogna perfezionarlo, siamo ancora in una fase di studio e di apprendimento. Il cammino nonostante errori di percorso non può che essere positivo, sottolineo che il dialogo con l'IFAB deve essere più proficuo: dal punto di vista politico dobbiamo farci sentire. E' stato un incontro proficuo e collaborativo, il mondo del calcio moderno ha bisogno della tecnologia "

Video - Spalletti: "Parlare di fallo di mano di D'Ambrosio è tossico" 02:03

" Bisogna migliorare il protocollo, l'oggetto maggiormente in discussione è il fallo da rigore. La VAR riesce a debellare tantissimi errori, ma non può raggiungere la perfezione. Uno degli argomenti è stato il fallo di mano, qui bisogna dire che subiamo un po' le indicazioni dell'IFAB, sull'interpretazione del fallo di mano anche con la VAR è difficile arrivare a una soluzione definitiva "

Giampaolo: "Sarebbe più corretto spiegare le decisioni al pubblico"

" C'è sempre la volontà di migliorare le cose, ma soprattutto di spiegarle e di farle capire. E' chiaro che alcune decisioni che vengono prese sarebbe più corretto spiegarle anche al pubblico. Non sempre è possibile, però gli arbitri hanno le idee chiare su quello che fanno e sul perché di alcune decisioni. Ci sono delle regole che devono essere al di sopra di ogni sospetto, gli arbitri si muovono in questa direzione. Si commettono alcuni errori ma loro sono coerenti. Le assenze tra gli allenatori? Qualcuno gioca stasera, qualcuno ha giocato ieri sera, qualcuno è impegnato in Champions. Credo ci sia stato interesse "