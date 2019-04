Rizzoli pronto ad ammettere l'errore di Fabbri in Juventus-Milan: lunedì vertice arbitri-club

Secondo un’indiscrezione di Sky Sport il designatore arbitrale Nicola Rizzoli sarebbe pronto ad ammettere l’errore di Michael Fabbri (non aver concesso il rigore al Milan per il cross di Calhanoglu respinto dal gomito di Alex Sandro) nell’incontro tra i vertici AIA e i rappresentanti del club previsto per domani lunedì 8 aprile alle 11 in Lega a Milano.

Oltre a Rizzoli ci saranno il presidente Marcello Nicchi e per conto del Milan Gattuso, capitan Romagnoli (sabato molto duro con Fabbri durante il match) e probabilmente anche Leonardo: un’occasione per chiarire gli episodi più scottanti del controverso Juventus-Milan. Secondo quanto trapela i vertici arbitrali non avrebbero invece nulla da eccepire sul mancato intervento di Fabbri dopo il calcetto di Mandzukic ai danni di Romagnoli non riconoscendo una “gravità” nell’accaduto in area bianconera.

Quali provvedimenti saranno presi per l’operato di Michael Fabbri? “Trattamento Abisso” per lui con sospensione di un mese? Lo sapremo presto, intanto Rizzoli proverà a placare l’ira del Milan.