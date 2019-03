Alta tensione in casa Roma, non potrebbe essere altrimenti dopo il ribaltone tra panchina e dirigenza e la pesantissima sconfitta a Ferrara con tanto di presunta lite nello spogliatoio tra Dzeko ed El Shaarawy. Ora per i giallorossi si staglia all’orizzonte la sfida di lusso contro il Napoli all’Olimpico, una partita da non sbagliare per non perdere ulteriore contatto con il treno Champions League. L’imperativo categorico è quello di remare uniti per l’obiettivo affidandosi alle sapienti cure di Tinkerman Ranieri.

Video - Ranieri: "SPAL più squadra di noi, la Roma non è lo è stata" 00:47

Ranieri-Ancelotti: bilancio pro Tinkerman

Sarà una sfida dal sapore particolare per i due allenatori: se Ranieri ha allenato infatti il Napoli dal 1991 al 1993 (quarto posto ed esonero), Carlo Ancelotti da calciatore con la Roma ha conquistato un campionato e 4 Coppe Italia vivendo i fasti dell’era Dino Viola. I precedenti sorridono piuttosto nettamente a Claudio Ranieri che è rimasto imbattuto nelle sei volte che ha affrontato una squadra di Ancelotti (3 vittorie e 3 pareggi). Ranieri come una sorta di “kryptonite” per Ancelotti, un motivo in più per una Roma incerottata (Florenzi ed El Shaarawy out, De Rossi, Manolas e Pellegrini in dubbio) per sperare nell’impresa di avere la meglio della seconda della classe.

I "bomber" casalinghi

NOME SQUADRA RETI MILIK NAPOLI 10 QUAGLIARELLA SAMPDORIA 10 CAPUTO EMPOLI 10 PIATEK GENOA/MILAN 9 RONALDO JUVENTUS 9 PAVOLETTI CAGLIARI 8 IMMOBILE LAZIO 8 ZAPATA ATALANTA 6 PETAGNA SPAL 5 MURIEL FIORENTINA 4 INGLESE PARMA 4 ICARDI INTER 3 BELOTTI TORINO 3 SANTANDER BOLOGNA 3 SANABRIA GENOA 2 BERARDI SASSUOLO 2 CIOFANI FROSINONE 2 STEPINSKI CHIEVO 2 LASAGNA UDINESE 1 DZEKO ROMA 0

Il caso Dzeko: polveri bagnatissime all'Olimpico

Affermare che Edin Dzeko quest’anno soffra di mal di Olimpico è di certo un eufemismo: in questo campionato, pensate, Dzeko è ancora a secco di gol nello stadio di casa. Tutti e 7 i gol segnati in Serie A sono arrivati in trasferta, bottino comunque misero per uno come lui capace di arrivare anche a quota 29 reti in un singolo torneo. Non è un caso che radiomercato lo abbia accostato più volte all’Inter in queste ultime settimane; la Roma, tuttavia, per inseguire un piazzamento tra le prime 4 è giocoforza aggrappata alla verve realizzative della sua punta centrale; il Napoli dopotutto è la sua terza vittima preferita (6 gol segnati agli azzurri dal bosniaco).