Nella notte tra mercoledì 22 e giovedì 23 maggio è comparso su un muro di Piazza Testaccio, storico rione di Roma cuore del tifo giallorosso, un grande manifesto ritraente Daniele De Rossi, realizzato da Laika, realtà emergente nel panorama della street-art romana. L'opera raffigura il Capitano giallorosso sormontato dall'eloquente scritta: "Yankee go home” (palesemente riferito al presidente James Pallotta, contestatissimo dai tifosi per la scelta di non rinnovare il contratto al centrocampista di Ostia).

" Ho voluto rendere il mio piccolo omaggio a DDR - ha detto Laika - prima della sua ultima partita con la maglia dell'A.S. Roma. "

Laika si definisce un'artista che "svilisce l'etica" ma in questo caso ha voluto fare un'eccezione:

" mi sembrava doveroso un omaggio a chi, come Daniele, in tutta la sua carriera si è fatto beffe del falso perbenismo e dei disvalori del calcio moderno. E poi a svilire l'etica, in questo caso, ci ha pensato già la proprietà americana, perfetto esempio di quell'arroganza made in USA che ha rovinato lo sport più bello del mondo. "