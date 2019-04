Roma-Cagliari: probabili formazioni e statistiche

Probabili formazioni

Roma (4-2-3-1): Mirante; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Pellegrini, Nzonzi; Under, Schick, El Shaarawy; Dzeko. Allenatore: Ranieri

Indisponibili: De Rossi (da valutare), Bianda (60 giorni), Santon (25 giorni), Karsdorp (20 giorni)

Squalificati: Cristante (1), Zaniolo (1)

Cagliari (4-3-1-2): Cragno; Srna, Pisacane, Ceppitelli, Pellegrini; Padoin, Cigarini, Ionita; Barella; João Pedro, Pavoletti. Allenatore: Maran

Indisponibili: Castro (40 giorni), Cerri

Squalificati: Faragò (1)

Statistiche Opta

La Roma è imbattuta da nove incontri di Serie A contro il Cagliari (6V, 3N); l’ultimo successo sardo contro i giallorossi è datato febbraio 2013, 4-2 esterno nell’ultima gara di Zdeněk Zeman sulla panchina della squadra capitolina.

La Roma non ha subito gol nelle ultime quattro gare casalinghe in Serie A contro il Cagliari, parziale in cui ha ottenuto un pareggio seguito da tre vittorie.

Il Cagliari non ha ottenuto alcun successo nelle ultime 10 trasferte di Serie A nel Lazio (due pareggi e otto sconfitte tra Frosinone, Lazio e Roma), subendo una media di 2.1 reti nel parziale.

Il Cagliari ha vinto quattro delle ultime sei gare di campionato (1N, 1P), tanti successi quanti i sardi ne avevano ottenuti nelle precedenti 19.

Nessuna squadra ha segnato più reti della Roma nel corso dei primi tempi di questa Serie A (30, come la Juventus).

Il Cagliari è, con il Chievo, la squadra che ha segnato meno reti in trasferta nel campionato in corso (11).

Il Cagliari è la squadra che ha segnato più gol di testa in questa Serie A (14), tra cui cinque delle sue ultime otto marcature nella competizione.

Claudio Ranieri ha vinto 10 delle 18 gare da allenatore contro il Cagliari in Serie A (4N, 4P), contro nessuna squadra del massimo campionato il tecnico della Roma ha ottenuto più successi.

Stephan El Shaarawy non andava in doppia cifra in un singolo campionato dal 2012/13. La prima doppietta dell’attaccante della Roma in Serie A è arrivata proprio in quella stagione, contro il Cagliari nel settembre 2012, quando vestiva la maglia del Milan.

L’attaccante del Cagliari Leonardo Pavoletti non ha trovato la via del gol nei quattro precedenti allo Stadio Olimpico in Serie A - tra Roma e Lazio - solo tre delle sue 12 reti in questo campionato sono arrivate in trasferta, tra cui una nella più recente (ad aprile contro il Torino).