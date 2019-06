Stefan El Shaarawy sarà il primo giocatore ceduto da Gianluca Petrachi, da poche ore nominato ufficialmente nuovo direttore sportivo della Roma, bisognosa di fare plusvalenze per rimettere a posto il bilancio. L'offerta, giunta dai cinesi dello Shanghai Shenua al club giallorosso per l'attaccante giunto a Trigoria a gennaio 2016, sarebbe economicamente vantaggiosa (a dir poco) per tutte le parti in causa. Secondo le indiscrezioni provenienti su più fronti da "radio mercato", infatti, la Roma incasserebbe tra i 18 e i 20 milioni, mentre il Faraone s'intascherebbe un contratto di tre anni da 16 milioni a stagione.

La nostra opinione: Una pensione dorata per l'ex attaccante del Milan. Ma, appunto, "pensione". E fa veramente effetto accostare questo termine a un classe 1992. E' già tempo per ritirarsi dal calcio europeo e dei grandi. E' già tempo per sparire dalle orbite anche a fronte di un contratto "faraonico" (e scusate il gioco di parole) dalla Cina? Attualmente, inoltre, il club di mister Quique Sanchez Flores è terzultimo in classifica. Soprattutto, con una qualificazione tutta da conquistare ai prossimi Europei 2020 allontanarsi così tanto dal bloc notes di Roberto Mancini, può essere davvero controproducente per un carriera e un talento che non può e non deve stopparsi a soli 27 anni...