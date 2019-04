Roma-Fiorentina: probabili formazioni e statistiche

Probabili formazioni

Roma (4-4-2): Olsen; Karsdorp, Marcano, Fazio, Kolarov; Zaniolo, Pellegrini, Cristante, Perotti; Dzeko, Schick. Allenatore: Ranieri

Indisponibili: Bianda (60 giorni), Florenzi (20 giorni), El Shaarawy (10 giorni), Pastore (da valutare)

Squalificati: Manolas (1)

Fiorentina (4-3-1-2): Lafont; Milenkovic, Vitor Hugo, Pezzella, Biraghi; Benassi, Veretout, Gerson; Muriel, Simeone, Mirallas. Allenatore: Pioli

Indisponibili: Pjaca (stagione finita), Chiesa (da valutare), Fernandes (da valutare)

Squalificati: –

Statistiche Opta

La Roma non ha trovato il successo nelle ultime due sfide contro la Fiorentina in Serie A (1N, 1P): non resta a secco di vittorie per tre match di fila contro la Viola da aprile 2012.

Nell’ultimo incrocio casalingo contro la Fiorentina (0-2, aprile 2018), la Roma ha interrotto una striscia di cinque vittorie interne consecutive contro i toscani e una serie casalinga realizzativa di 24 match di fila contro i viola in Serie A.

La Roma ha perso le ultime due partite di campionato; i giallorossi non inanellano tre sconfitte consecutive in Serie A da maggio 2014.

La Fiorentina ha perso le ultime due trasferte di campionato: non colleziona tre sconfitte esterne di fila in A da dicembre 2016, proprio all’Olimpico (vs Lazio).

La Fiorentina ha chiuso in pareggio 14 match in questo campionato; soltanto nel 1970/71 i viola avevano pareggiato più volte (18) dopo 29 gare di Serie A.

La Roma è la squadra che ha segnato di più su punizione indiretta in questo campionato (sette reti).

Sette delle ultime otto reti della Roma contro la Fiorentina in campionato sono state messe a segno da sette marcatori diversi – l’unico giocatore con più di un gol nel periodo è Gerson (attualmente in prestito proprio alla squadra viola).

L’attaccante della Roma, Edin Dzeko, non segna da 11 match casalinghi in Serie A (record negativo per lui in casa in carriera nei top-5 campionati europei), tuttavia contro la Fiorentina ha già realizzato una doppietta, proprio all’Olimpico nel febbraio 2017.

Diego Perotti ha realizzato un gol in ciascuna delle ultime due gare di campionato; il fantasista della Roma non ha mai segnato in tre partite consecutive di Serie A.

Luis Muriel ha segnato sei gol contro la Roma, la sua vittima preferita in Serie A; i giallorossi, inoltre, sono gli unici contro cui il colombiano è riuscito a fornire due assist in un singolo match nel massimo campionato (Sampdoria-Roma 3-2, gennaio 2017).