Secondo Sky Sport, si sono ufficialmente aperte valutazioni di mercato da parte del Valencia e del terzino della Roma Alessandro Florenzi, per una trattativa di mercato che dovrebbe portare il giocatore giallorosso al club spagnolo.

La paura di perdere Euro 2020 accelera il divorzio dalla Roma

Sembra proprio non voler trovare stabilità, insomma, il rapporto tra l'esterno giallorosso e il tecnico portoghese Paulo Fonseca. A questo punto può valer la pena "darci un taglio", anche per non perdere chance per il prossimo Europeo da disputarsi con la maglia della nazionale italiana. L'ultimo, vero baluardo di Roma - della Roma, dopo 8 anni di Serie A - sembra destinato a lasciare solo il cuore a Trigoria, esattamente come successo con gli amici Francesco Totti e Daniele De Rossi.

Petrachi vuole una cessione definitiva

Oltretutto, la Roma vorrebbe cederlo a titolo definitivo e non in prestito con diritto oppure obbligo di riscatto: non si vogliono affrontare, infatti, eventuali e rischiosi discorsi di qualificazione alla prossima Champions League del club attualmente allenato da Albert Celades. Oggi, a Trigoria, è stata una giornata di dialoghi tra il giocatore, l'agente Alessandro Lucci e il direttore sportivo romanista Gianluca Petrachi. Al Valencia, tuttavia, spaventa l'ingaggio di Florenzi, pari a 7 milioni di euro a stagione.