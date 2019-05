Non si placa la rabbia dei tifosi della Roma dopo la decisione della società di non rinnovare il contratto a Daniele De Rossi che domenica prossima 26 maggio, allo stadio Olimpico contro il Parma, giocherà la sua ultima partita in maglia giallorossa dopo una militanza ininterrotta di 18 anni. Circa 500 sostenitori giallorossi si sono dati appuntamento all'Eur, sotto la nuova sede della società capitolina, per urlare tutto il loro malcontento nei confronti dell'operato del club e in particolare del presidente James Pallotta, bersaglio principale della protesta.

Cori e striscioni contro Pallotta e a difesa di De Rossi

Tanti gli striscioni esposti, i cori intonati e i volantini distribuiti durante il sit-in: tutti a sostegno di De Rossi e contro la proprietà giallorossa. Di seguito alcuni degli slogan scelti per l'occasione dai tifosi romanisti.

" Stemma, barriere e simboli di Roma. La vostra azienda deve finire ora "

" Le bandiere non si ammainano, si difendono e si onorano… Dirigenza di cialtroni senza rispetto "

" Noi lo stadio non lo vogliamo "

" Le leggende non si toccano "