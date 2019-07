Roma, il restyling in difesa è iniziato: ufficiale l'acquisto di Gianluca Mancini dall'Atalanta

Gianluca Mancini è ufficialmente un giocatore della Roma. Il club giallorosso, così, inizia la ricostruzione del reparto difensivo dopo le cessioni di Konstantinos Manolas (al Napoli) e Ivan Marcano (al Porto). Il forte classe 1996 proveniente dall'Atalanta e già entrato nelle grazie del - suo omonimo - commissario tecnico Roberto Mancini, si lega al club capitolino per le prossime 5 stagioni con un ingaggio da 2 milioni (più bonus) all'anno.

Grandi numeri, quelli di Gianluca Mancini, con 5 reti realizzate da centrale difensivo. Ecco le sue prime parole da giallorosso subito dopo aver superato le visite mediche a Villa Stuart, intorno alle 15,30:

" Sono contentissimo di essere qui. Un gol nel derby? Magari, sarebbe un sogno. "

La nota ufficiale della Roma

Il Club rende noto di aver acquistato a titolo temporaneo, fino al 30 giugno 2020, i diritti alle prestazioni sportive del giocatore, dall’Atalanta BC. L’accordo prevede un corrispettivo fisso di 2 milioni di euro per il prestito, l’obbligo di acquisizione a titolo definitivo per 13 milioni di euro, condizionato al verificarsi di determinate situazioni sportive, nonché il pagamento di un corrispettivo variabile, fino ad un massimo di 8 milioni di euro, per bonus legati al raggiungimento da parte della Roma e del calciatore di determinati obiettivi sportivi. Inoltre, in caso di futuro trasferimento del calciatore, l’Roma riconoscerà alla Atalanta un importo pari al 10% del prezzo di cessione in eccesso rispetto a quanto già maturato a titolo di corrispettivi fissi e variabili.