Manca ancora un giorno alla fine del mercato e allora perché non provarci? Gianluca Petrachi sta lavorando per portare Henrikh Mkhitaryan in giallorosso per puntellare il reparto offensivo a disposizione di mister Fonseca.

La trattativa imbastita dal ds della Roma con la dirigenza dell'Arsenal sarebbe basata su un prestito con diritto di riscatto: l'ex fantasista di Borussia Dortmund e Manchester United nell'ultima stagione ha collezionato solo 15 presenze con 4 gol in Premier League con la maglia dei Gunners ed è in cerca di rilancio.

D'altra parte la Roma è ancora alla ricerca di un equilibrio là davanti, fatto salvo che Patrik Schick non è stato ancora ufficialmente venduto e Nikola Kalinic non è ancora ufficialmente un giocatore della Roma.