Roma-Juventus è una delle grandi classiche del nostro calcio, frutto di una rivalità tra le due squadre che trovò la massima espressione negli anni Ottanta. Domenica sera l'Olimpico diventa teatro di una partita che, a livello di classifica, conta solo per i giallorossi di Ranieri che sono alla ricerca di un piazzamento Champions. In vista del big match abbiamo selezionato 5 precedenti che sorridono alla Roma, 5 imprese (alcune recenti, altre un po' più datate) che i tifosi giallorossi portano nel cuore.

1) Roma-Juventus 3-0 - 16 marzo 1986

In un Olimpico gremito all'inverosimile, la squadra di Sven Goran Eriksson è impegnata in una lunghissima e appassionante rimonta nei confronti della Juventus di Trapattoni. Lo scontro diretto riveste un'importanza cruciale e i giallorossi non sbagliano. Graziani apre subito le marcature con un'incornata sugli sviluppi di un corner, prima della mezz'ora Pruzzo firma il raddoppio e nella ripresa Cerezo cala il definitivo tris. Un'impresa straordinaria che sarà resa vana dalla clamorosa sconfitta di poco più di un mese dopo alla penultima giornata: Roma-Lecce 2-3 e lo scudetto vola a Torino.

Giovanni Trapattoni ai tempi della JuventusGetty Images

2) Roma-Juventus 4-0 - 8 febbraio 2004

Totti che mima il gesto del 4 e tutti a casa, Cassano che demolisce con un calcio la bandierina del calcio d'angolo dopo il gol del definitivo 4-0. Serata memorabile per i giallorossi di Fabio Capello che impartiscono una lezione di calcio ai bianconeri di Marcello Lippi in quella che è una delle partite che i tifosi romanisti ricordano con maggiore piacere. Dacourt sblocca il risultato con un destro dal limite, Totti raddoppia su rigore e poi sale in cattedra Cassano: sinistro delicato per il 3-0 e incornata a chiudere i conti.

L'esultanza di Antonio Cassano - Roma-Juventus 4-0 Serie A 2003-04Getty Images

3) Roma-Juventus 1-0 - 16 febbraio 2013

La Juventus di Antonio Conte, campione d'Italia in carica e che fino a quel momento ha perso solo una volta in trasferta (a San Siro contro il Milan), viene mandata al tappeto da una prodezza del solito Totti. Siamo al minuto 58, Pjanic si incarica di calciare una punizione dalla trequarti destra. Traiettoria rasoterra respinta da Vidal proprio al limite. Ma il pallone arriva sul destro del capitano giallorosso che, di prima intenzione, lascia partire un autentico siluro terra-aria che va a insaccarsi sotto la traversa della porta difesa da Buffon. Sulla panchina della Roma c'è Aurelio Andreazzoli.

4) Roma-Juventus 2-1 - 30 agosto 2015

Seconda giornata di campionato. La Juventus è reduce dall'inattesa sconfitta casalinga all'esordio contro l'Udinese e cerca l'immediato riscatto. Ma a fare festa è la Roma di Rudi Garcia che sblocca il risultato nella ripresa con una punizione perfetta di Pjanic e raddoppia con un colpo di testa di Dzeko che sovrasta Chiellini. Dybala accorcia le distanze nel finale, ma l'assedio bianconero non produce frutti e i giallorossi escono dal campo con i 3 punti. Juventus ancora a quota zero punti dopo 2 turni, ma a fine stagione questo non impedirà alla squadra di Allegri di festeggiare il titolo.

Dzeko sovrasta Chiellini - Roma-Juventus 2-1 Serie A 2015-16Getty Images

5) Roma-Juventus 5-0 - 15 marzo 1931

L'abbiamo lasciata per ultimo perché è lontanissima del tempo e ha un sapore epico. Si gioca a Campo Testaccio, l'impianto che ospitò le partite casalinghe dei giallorossi dalla fine degli anni Venti fino al 1940. La Roma si impose con un clamoroso 5-0 sui i bianconeri che, nonostante la pesante debacle, a fine stagione si sarebbero laureati campioni d'Italia per la terza volta nella loro storia. Una vittoria che rimarrà una pietra miliare nella storia del club romanista e da cui nascerà addirittura un film diretto da Mario Bonnard, dal titolo emblematico Cinque a Zero, nel quale tutti i giocatori giallorossi recitarono come comparse.