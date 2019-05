La sfida tra Roma e Parma è stata l'ultima in giallorosso per Daniele De Rossi e Claudio Ranieri, una partita chiusa con una lunga e commovente festa per il capitano. Una serata speciale con purtroppo un grande assente, ovvero il presidente James Pallotta, che ha seguito il match dagli Stati Uniti. Un fatto che i supporter giallorossi non hanno gradito e che hanno evidenziato con le contestazioni a Trigoria e sotto la sede del club all’Eur, e pure prima, durante e dopo Roma-Parma.

Pallotta, individuato come primo responsabile per la fine dell'avventura in giallorosso di Daniele De Rossi, ha scritto sul profilo Twitter ufficiale della Roma a proposito del capitano:

" Vorrei ringraziare i tifosi presenti allo stadio ieri sera per aver reso a Daniele un omaggio strameritato. Dopo che ha rappresentato i tifosi in campo per 18 anni, la dimostrazione di amore e il sostegno da parte di tutti sono stati incredibili "

Il proprietario americano ci ha tenuto a salutare anche l'allenatore Claudio Ranieri, elogiato con parole di grande stima:

" Quando avevamo bisogno di qualcuno che venisse in un momento molto difficile, Claudio ha immediatamente risposto di sì. Non è solo un grande allenatore e professionista, ma anche un vero gentiluomo e un grande romanista. A nome di tutto il Club, voglio dirgli grazie "