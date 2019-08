Roma, piste inglesi se parte Schick: Alexis Sanchez o Michy Batshuayi

In attesa di sbloccare gli affari relativi a Mauro Icardi e alla difesa con Dejan Lovren favorito a vestire la maglia giallorossa, la Roma sonda il mercato inglese, ancora aperto per le cessioni. Secondo il Sun, infatti, il direttore sportivo Gianluca Petrachi sarebbe interessato ad arrivare alla mezzapunta cilena Alexis Sanchez, che al Manchester United non rientrerebbe nei piani di Ole Gunnar Solskjær, il quale come alternativa alla cessione avrebbe quella di inserirlo nella squadra riserve.

Un'alternativa più economica e, peraltro inseguita da due anni dalla Roma, è quella di Michy Batshuayi. Il 25enne belga, di proprietà del Chelsea e che ha vestito anche le maglie del Borussia Dortmund e Valencia. Sanchez o Batshuayi potrebbero arrivare in caso di partenza di Patrick Schick.