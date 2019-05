Roma, Ranieri: "Peccato, serviva la vittoria ma non molliamo"

" Una partita difficilissima, sapevamo sarebbe stata così. Peccato perchè ci siamo fatti sorprendere su calcio d'angolo, altrimenti avremmo portato a casa la vittoria "

Così Claudio Ranieri, allenatore della Roma, commenta amaro ai microfoni di Sky Sport il pareggio contro il Genoa. Sul pareggio di Romero, ancora il tecnico giallorosso dichiara: "Se non sbaglio è al quarto gol, Schick lo stava schermando. Peccato, ma non molliamo. Ci servivano i 3 punti ma lotteremo fino alla fine".

Analizzando ancora la partita, Ranieri dice: "Avevamo davanti un muro, con il Genoa che ripartiva in contropiede. Sapevamo che avrebbero sfruttato calci d'angolo e punizioni. Meno male che Mirante ha parato il rigore". Sulla prospettiva di fallire l'obiettivo del quarto posto, Ranieri conclude: "Siamo riusciti a raddrizzare una situazione problematica, siamo ancora in corsa per la Champions. Quanti punti servono? Non lo so, speriamo di rientrarci".