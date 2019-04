Roma, Ranieri: "Prova gagliarda contro la Samp. Futuro? Non ho problemi"

" Io credo che sia stata una partita all'inglese con due squadre che volevano vincere. Abbiamo vinto noi, buon per noi. Sono contento per i ragazzi, che hanno fatto una prova gagliarda e di unità. E' difficile giocare contro la Samp, che muove il pallone a due tocchi. Devo ritenermi soddisfatto questa stasera. Avevo chiesto di essere compatti, umili e di aiutare sempre il compagno. Avevo chiesto agli esterni di stare molto stretti e siamo riusciti a schermare la superiorità che poteva creare la Samp a centrocampo con il rombo "

Lo ha detto l'allenatore della Roma, Claudio Ranieri, dopo la vittoria a Genova contro la Sampdoria. "Il futuro? Io sono qui - ha risposto - io lavoro bene. Non ho problemi, se c'è qualcosa che non mi quadra, me ne vado. Non conta la lunghezza del contratto. Mi è stato chiesto di dare una mano alla mia squadra del cuore e continuerò a farlo".

La corsa Champions? "Credo sia bella e interessante per il calcio italiano. Dobbiamo continuare così. Chi riuscirà ad essere più determinato la spunterà. Non ho mai visto la classifica, penso solo a far giocare bene la squadra", ha aggiunto Ranieri. Poi un'analisi del momento dei suoi ragazzi, commentato con queste parole dall'ex tecnico del Leicester: "Quando le cose vanno male, corri di meno, ti fai venire di meno, non sei felice a momenti di giocare. La felicità credo che sia molto importante nel calcio. Ho detto ai ragazzi di correre meglio. Erano generosi ma non correvano da squadra. La squadra sta bene fisicamente, si deve ritrovare sotto l'aspetto psicologico e di autostima". Parlando poi dei singoli, Ranieri ha riferito che Dzeko è un giocatore in cui "credo molto e ritroverà presto il gol". Infine, ha elogiato De Rossi:

" Daniele è un condottiero con cuore e anima, è romanista, sono molto contento di averlo come capitano "