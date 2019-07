Roma scatenata, dopo Mancini ecco l'accordo per Veretout: 19 milioni alla Fiorentina!

Jordan Veretout sarà un giocatore della Roma. I giallorossi alla fine hanno vinto la concorrenza del Milan (che nel frattempo ha virato su Bennacer dell'Empoli) per arrivare al centrocampista francese, autore di 15 gol in 75 partite con la maglia della Fiorentina in due stagioni.

Il giocatore secondo 'Sky Sport' firmerà un contratto di 5 anni a 2,5 milioni di euro a stagione più bonus; alla Fiorentina andranno invece 17 milioni più due di bonus.

Si completa così una giornata davvero speciale dal punto di vista delle acquisizioni per la Roma che già in mattinata aveva raggiunto l'accordo per mettere in rosa Gianluca Mancini, difensore in arrivo dall'Atalanta per un totale di 26 milioni di euro, tra parte fissa e bonus.

La squadra di Paulo Fonseca continua a prendere forma, oggi giocherebbe così:

Pau Lopez; Florenzi, Fazio, Mancini, Kolarov; Veretout, Cristante, Diawara; Lorenzo Pellegrini, Perotti; Dzeko.