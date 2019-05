Roma, solo 0-0 col Sassuolo: i giallorossi rischiano di non andare nemmeno in Europa League

La Roma doveva battere il Sassuolo per alimentare le proprie speranze di Champions, ma il pareggio del Mapei Stadium rischia di complicare ulteriormente i piani della squadra di Claudio Ranieri. In caso di risultato negativo all’ultima contro il Parma, i giallorossi potrebbero andare fuori anche dall’Europa League poiché ci sono solo due posti a disposizione dopo la vittoria della Lazio in Coppa Italia. Di occasioni ce ne sono state tante, ma tra pali, chance mancate e gol annullati finisce solo 0-0. Poco pubblico a Reggio Emilia, si è fatto sentire quello di fede romanista con lanci di fumogeni in campo e vari cori in direzione della società. La contestazione ai danni di Pallotta resta l’argomento del giorno...

Cronaca

Roma subito pericolosa con Ünder, ma Consigli para la conclusione del turco. Il Sassuolo non sta a guardare, con Boga e Berardi che provano ad impensierire Mirante. La Roma prova a fare la differenza in contropiede, ma El Shaarawy non trova la porta sul cross di Kolarov, mentre Florenzi viene fermato all’ultimo da Magnanelli. Nel finale di tempo occasionissima per Djuricić, trovato in area da Berardi, ma Mirante devia in angolo con il piede di richiamo.

Dzeko, Djuricic - Sassuolo-Roma - Serie A 2018/2019 - LaPresseLaPresse

In avvio di ripresa ritmi molto bassi, Locatelli è il primo a provarci ma il suo pallonetto non trova la porta. Ci prova anche Boga, poi la Roma comincia a giocare seriamente: doppia chance mancata da El Shaarawy, poi arriva il palo di Dzeko e il miracolo di Consigli sul colpo di testa di Cristante. Ranieri butta nella mischia Pastore e Kluivert, ma la Roma non trova il gol del vantaggio: c’è un palo clamoroso colpito da Kluivert che poi non riesce a trovare il tap-in. Nel finale doppia chance per Fazio, ma prima viene annullato il gol dell’argentino per il fuorigioco di Dzeko, poi l’ex Siviglia non trova lo specchio con un sinistro da dentro l’area.

La statistica

0 - Le vittorie del Sassuolo contro la Roma. I neroverdi non sono mai riusciti a battere i giallorossi nella propria storia (in 12 gare).

La lotta all'Europa

Squadra Punti 3. INTER 66 punti 4. ATALANTA 65 punti 5. ROMA* 63 punti 6. MILAN 62 punti 7. TORINO 60 punti 8. LAZIO** 58 punti

*una gara in più

**già in Europa League grazie al successo in Coppa Italia

Il Tweet

Il saluto a De Rossi da parte della curva romanista...

Il migliore

Andrea CONSIGLI - Quando la Roma chiama, lui risponde. Miracoloso sul colpo di testa di Cristante.

Il peggiore

Cengiz ÜNDER - Ha subito una chance in avvio di gara, poi si spegne clamorosamente.

La dichiarazione

Claudio RANIERI (All. Roma)

" Da dove si può ripartire? Queste risposte le deve dare la società, il nuovo allenatore dovrà decidere su quali giocatori puntare e ci sarà un summit futuro. Non penso che pronti, via si potrà lottare per la Champions, magari per l’Europa sì. Se poi un anno le cose gireranno bene, allora si potrà tornare in Champions "

Tabellino

Sassuolo-Roma 0-0

Sassuolo (4-3-3): Consigli; Lirola, Demiral, GM Ferrari, Rogério; Locatelli (90+3 Adjapong), Magnanelli, Duncan; Berardi, Djuricić (77’ Brignola), Boga (81’ F.Di Francesco). All. Roberto De Zerbi

Roma (4-2-3-1): Mirante; Florenzi, Fazio, Juan Jesus, Kolarov; Cristante, Nzonzi; Ünder (65’ J.Kluivert), Zaniolo (65’ Pastore), El Shaarawy (77’ Diego Perotti); Dzeko. All. Claudio Ranieri

Arbitro: Fabio Maresca della sezione di Napoli

Ammoniti: 40’ Zaniolo, 41’ Magnanelli, 49’ Fazio, 52’ Juan Jesus, 86’ Nzonzi, 90+6 Brignola

Espulsi: nessuno