Roma-Torino: probabili formazioni e statistiche

Probabili formazioni

Roma (4-2-3-1): Olsen; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Cristante, Nzonzi; Under, Zaniolo, Kluivert; Dzeko. Allenatore: Di Francesco.

Indisponibili: De Rossi, Juan Jesus, Perotti

Squalificati:

Torino (3-5-2): Sirigu; Bremer, Nkoulou, Djidji; De Silvestri, Baselli, Rincon, Ansaldi, Aina; Belotti, Iago Falque. Allenatore: Mazzarri.

Indisponibili: Moretti

Squalificati: Meité, Izzo

Statistiche Opta

La Roma ha vinto tutte le ultime quattro partite di Serie A contro il Torino e nelle tre più recenti non ha subito gol.

La Roma ha vinto le ultime otto sfide casalinghe di campionato contro il Torino, segnando in ognuna di queste almeno due gol (l’ultimo successo granata all’Olimpico contro i giallorossi è datato maggio 2007, 0-1 firmato Muzzi).

La Roma ha raccolto solo 30 punti nel girone d’andata: non ne collezionava così pochi dopo le prime 19 giornate dal campionato 2008/09, che chiuse al sesto posto.

La Roma ha segnato almeno due gol in otto delle nove partite casalinghe di questa Serie A: fa eccezione il ko per 0-2 subito dalla SPAL a ottobre.

Il Torino ha pareggiato in tutte le ultime quattro trasferte di Serie A: non ottiene cinque pareggi consecutivi fuori casa all’interno dello stesso campionato dal dicembre 1973.

La Roma è l’unica squadra a non aver ancora subito gol nel primo quarto d’ora di gioco in questa Serie A; il Torino ha realizzato solo tre reti in quel parziale, l’ultimo dei quali risale al 4 novembre.

La Roma ha totalizzato sei gol su punizione indiretta in questa Serie A, già uno in più rispetto a quelli realizzati nello stesso modo nell’intero campionato scorso.

Il Torino ha segnato quattro degli ultimi otto gol in campionato da fuori area (il 50%); solo il Napoli (10) ne ha realizzati in generale di più da fuori rispetto ai granata (otto).

Il Torino è l’unica squadra a cui il difensore della Roma Kostas Manolas ha segnato più di un gol in Serie A: due le reti del greco ai granata, entrambe realizzate all’Olimpico.

Cinque dei sette gol realizzati dall’attaccante del Torino Andrea Belotti in questa Serie A sono arrivati in trasferta (tra cui quattro dei suoi ultimi cinque nella competizione).