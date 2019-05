Roma, Totti saluta De Rossi: "Sei come un fratello, è un giorno triste"

"Oggi è un giorno triste. Oggi si chiude un altro capitolo importante della storia dell’As Roma, ma sopratutto di Roma... della nostra Roma. In questi anni ne abbiamo passate tante insieme, siamo cresciuti insieme, diventando prima di tutto uomini, poi calciatori, per poi infine diventare genitori". Così Francesco Totti saluta Daniele De Rossi nel giorno del suo addio alla Roma. Con un post su Intagram, l'ex capitano giallorosso oggi dirigente aggiunge: "Sapevamo che questo momento prima o poi sarebbe arrivato.

" Voglio solo dirti che sei stato e che rimarrai per sempre il mio fratello di campo acquisito. Ti auguro il meglio in ogni cosa che farai...perché sono sicuro che la farai alla grande, come tutto quello che hai fatto finora. Ti voglio bene Dani "