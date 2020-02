Romagnoli, che involuzione: la fascia di capitano del Milan può passare a Ibrahimovic?

Si sa, il mestiere del difensore è complicato: mentre l'attaccante domina le prime pagine dei giornali, il collega in retroguardia fa il lavoro sporco e conquista i caratteri cubitali solo quando sbaglia. Lo stesso destino riservato ai portieri, insomma. Una differenza di trattamento che viene enfatizzata quando il soggetto in questione porta la fascia di capitano. Oneri e onori, non si scappa. Sotto i riflettori di San Siro si sono susseguiti difensori capitani che hanno fatto la storia recente del club di via Aldo Rossi. Una responsabilità che il centrale cresciuto nelle giovanili della Roma ha ereditato ad appena 23 anni dopo sole 82 presenze con la maglia rossonera. La domanda sorge spontanea. E' stata una mossa prematura da parte del Diavolo?

Dopo la trafila giallorossa (con annesso esordio in prima squadra sotto la guida tecnica e morale di Zdenek Zeman), Romagnoli viene inizialmente schierato come terzino nella difesa a 4 prima dal boemo e poi da Rudi Garcia. Nel 2014 il prestito alla Samp, l'anno della svolta del 13 rossonero: riadattato da centrale, in coppia con Matias Silvestre, i blucerchiati arrivano settimi candidandosi come 4ª migliore difesa del campionato. Le sue quotazioni si impennano. Mihajlovic, suo mentore a Genova, convince la dirigenza del Milan a puntare su di lui. L'arrivo a Milano è in salita: la squadra è in fase di ricostruzione e mancano leader all'interno dello spogliatoio dopo il pesante ricambio generazionale post Allegri. Dopo due stagioni di alti e bassi (in cui il Milan galleggia al sesto posto) e il ritorno di Bonucci alla Juve, nell'estate del 2018 ecco l'investitura di Rino Gattuso. Il coronamento di un sogno.

Romagnoli comanda la difesa di Ringhio e indossa pure i panni del bomber segnando due gol consecutivi al novantesimo, a ottobre, in Milan-Genoa e in Udinese-Milan. Guida una squadra che si gioca l'accesso alla Champions fino all'ultima giornata. La personalità di un capitano, però, si vede anche nella co-gestione di uno spogliatoio al fianco del mister: i casi Kessie-Biglia e Bakayoko, che minano la serenità di Milanello al tramonto della stagione 2018/19, sono l'emblema di una leadership traballante o semplicemente ancora acerba. In campo Romagnoli non ritrova l'alter ego di Silvestre: Alex, Paletta, Gustavo Gomez, Zapata, il fuoco fatuo Caldara, Musacchio e infine Kjaer non lo aiutano a crescere, non lo supportano adeguatamente, non lo strigliano. Romagnoli finisce in una comfort zone che non lo fa avanzare, ma anzi lo fa regredire tecnicamente.

Il derby è l'istantanea perfetta del suo momento. Si ritrova nella terra di nessuno tra Sanchez e Vecino, perdendo la marcatura dell'uruguaiano sul tap-in decisivo del 2-2; bissa la disattenzione sul 3-2 di de Vrij, viene graziato dal tiro poco convinto di Barella arraccando nell'uno contro uno in velocità contro il sardo e, dulcis in fundo, concede cinque metri a Moses, libero di crossare per l'incornata da poker di Lukaku. Una Caporetto. E non è la prima volta che in questa stagione gli errori da matita rossa del 25enne di Anzio condizionano in negativo i big match dei rossoneri: è successo nel derby di andata sulla girata sempre di Lukaku, in Milan-Lazio sull'imbucata di Correa e allo Juventus Stadium sulla "dormita" sul sinistro-destro di Dybala e infine è ricapitato nella manita contro l'Atalanta dove Ilicic ha fatto il bello e il cattivo tempo, scherzando la difesa del Diavolo. La squadra di Pioli non ha fatto ancora punti contro le prime cinque della classe, subendo 16 gol in sei partite. Parte della responsabilità, è necessario evidenziarlo, è da imputare al capitano rossonero.

La gestione della comunicazione nel derby di ritorno è la goccia che fa traboccare il vaso: Romagnoli si presenta davanti alle telecamere a fine primo tempo sulle ali dell'entusiasmo del 2-0 dei rossoneri, ma evita il confronto dopo il triplice fischio. Una caduta di stile, una "prova di immaturità" che non può passare inosservata. Era già successo dopo la debacle di Bergamo: il capitano ha abbandonato la nave quando serviva una parola di conforto, seppur di circostanza, dopo una prestazione fallimentare della propria ciurma. Niente. Silenzio. Ci ha pensato il nuovo arrivato dagli Stati Uniti, anticipando addirittura Pioli e sfoderando anche una stoccata all'Inter.

" Dopo il 2-2 è caduto tutto. Ovviamente quando perdi è difficile, poi soprattutto in un derby così. Serve esperienza in queste partite, quando vinci 2-0 devi saperla gestire. Mi aspettavo di più dall'Inter nel primo tempo, non mi sembrava certo una squadra da secondo posto. Nella ripresa, invece, hanno dimostrato di esserlo [Zlatan Ibrahimovic] "

Zlatan 2.0 ci ha messo la faccia. Da quando è tornato a Milanello è un esempio per i giovani e una spalla per i più esperti, un leader spirituale per mister Pioli e una cassa di risonanza per il club con i suoi 41 milioni di followers su Instagram (6 volte tanto il profilo del Diavolo). La figura ideale per dare una scossa all'ambiente tra palestra, campo, spogliatoio e slogan sui social: i risultati finora hanno dato ragione a Maldini e Boban che hanno concentrato su di lui il mercato di riparazione. Ora servirebbe l'ultimo passaggio: la consegna della fascia da capitano. Un gesto simbolico che riempirebbe d'orgoglio un vecchio lupo di mare e restituirebbe normalità ad un 25enne con grandi margini di miglioramento.

