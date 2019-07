Romelu Lukaku: la Juventus sgambetta l'Inter, ma il nodo è Dybala

Juventus-Inter è andata in scena all’International Champions Cup e prosegue sul mercato. Romelu Lukaku, oggetto del desiderio dei nerazzurri dichiarato in più occasioni anche da Antonio Conte, è nel mirino dei bianconeri che, secondo la Gazzetta dello Sport e Tuttosport, avrebbero studiato la proposta per convincere il Manchester United: uno scambio con Paulo Dybala con conguaglio intorno ai 15 milioni di euro a favore della Vecchia Signora.

Il messaggio sibillino del belga sui social ("Soon to be continued") in compagnia del suo agente Federico Pastorello, aveva fatto pensare a una svolta nerazzurra nell’affare, ma a quanto pare questo indizio potrebbe essere letto in maniera diversa.

La Joya piace a Ole Gunnar Solskjaer e vorrebbe, inoltre, un aumento dell'ingaggio che passerebbe a 9-10 milioni di euro a stagione. Il nocciolo della questione sarebbe proprio la volontà di Dybala di accettare il trasferimento allo United: una decisione in tal senso potrebbe arrivare dopo l'atteso confronto con Maurizio Sarri nel prossimo fine settimana, al ritorno dell'argentino dalle vacanze.

L’Inter non intende restare a guardare. Marotta e Ausilio preparano il rilancio dopo aver ricevuto un secco no alla proposta da 60 milioni più 5 di bonus per Lukaku: ne basteranno altri 10 per ottenere il sì dei Red Devils?

Elucubrazioni e chiacchiere sono destinate a finire presto, dal momento che lo stesso belga darà seguito al suo messaggio in un senso o nell’altro. I nerazzurri valutano anche le alternative ma, considerato che la cessione di Icardi è perennemente bloccata, perdere il primo obiettivo del mercato sarebbe un duro colpo per Conte e soci, l’ennesimo sgambetto di Paratici a Marotta.