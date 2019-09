Romelu Lukaku ha ricevuto una valutazione di 75 nel parametro "velocità" dagli sviluppatori di FIFA 20, il famosissimo videogioco della casa EA Sports, un dettaglio che non è passato inosservato al diretto interessato. L'attaccante dell'Inter ha espresso il proprio disappunto su Instagram, ricordando agli autori del videogame come sia capace di toccare i 36 km/h in accelerazione e, allo stesso tempo, ha lanciato un appello al grande concorrente di FIFA: "PES, non deludermi!".

La riposta di PES, videogioco prodotto da Konami, non è tardata ad arrivare: nella nuova versione 2020, Lukaku ha una velocità pari ad 87 e un'accelerazione di 81, parametri che hanno riportato il sorriso sul volto dell'attaccante belga.

Romelu Lukaku - la querelle con FIFA e PES per il rating sulla velocitàEurosport