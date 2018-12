Ronaldo-bis in mezzo alla VAR: la Juventus batte col brivido nel recupero la Sampdoria

La Juventus riparte. Sempre che un pari, a Bergamo, possa considerarsi un “reale” stop. Lo è forse solo per una squadra che centra la 17esima vittoria in 19 giornate; e lo fa contro un’onesta Sampdoria salita a Torino per provare a fare la propria partita. La squadra di Giampaolo ha proposto il suo calcio, approfittando di un black-out – unica nota negativa della Juve – arrivato per i bianconeri, ancora una volta, dopo un semplice gol subito. Nel mezzo – e fino alla fine – c’è stata la VAR, protagonista di fatto del tabellino finale con due rigori – entrambi assai discutibili – e un gol annullato a Saponara in pieno recupero. E così a decidere il risultato, al netto della tecnologia, è di fatto un gol di Cristiano in avvio, unica discriminate che riporta la Juventus al successo. I bianconeri chiudono così l’anno a 53 punti. Numeri impressionati per una squadra che continua, nonostante tutto, a vincere sempre e comunque.

La cronaca

Esattamente come a Bergamo, nemmeno il tempo di partire e la Juventus è già avanti. Merito di Ronaldo, che su apertura precisa di Dybala controlla, rientra, salta Sala e beffa Audero, ‘fregato’ da rimbalzo e sole negli occhi. A differenza del match con l’Atalanta la Juventus non smette di giocare, ma al di là di un paio di azioni non crea comunque reali pericoli alla Sampdoria. E così, la squadra di Giampaolo, piano piano, mette la testa fuori. E lo fa alla sua maniera: prendendo ampiezza e provando a fare possesso palla. Da una delle prime sortite offensive ne nasce un corner. Can mette fuori, ma dall’alto il VAR comunica all’arbitro un gomito largo. Dopo il controllo Valeri concede il rigore, che Quagliarella non sbaglia.

Lì inizia un piccolo blackout bianconero, con ancora una volta la squadra di Allegri in tilt dopo un semplice gol subito. Come se non accettasse “l’affronto”, la Juve va a riposo subendo quasi il palleggio della Sampdoria nella propria metà campo difensiva.

Un peso di cui la Juventus si libera solo dopo le urla, evidentemente, di Allgeri nell’intervallo. La Juve infatti dagli spogliatoi esce tornando a giocare, pressando alto e proponendo il possesso passa. Dopo una traversa ancora di Ronaldo, per passare ai bianconeri serve l’aiuto del VAR, che su un corner vede un braccio – attaccato al corpo – di Ferrari. Il metro però è lo stesso tenuto nel primo tempo con Can e dal dischetto Ronaldo non sbaglia.

A quel punto la Juve prova a gestirla. E ci riesce anche abbastanza tranquillamente. Almeno fino al minuto 92, quando un rinvio svirgolato di Perin permette a Saponara di controllare e poi infilare un gran sinistro a giro all’incrocio dei pali. Esplode la gioia della panchina, ma dura solo due minuti. A intervenire è infatti di nuovo la VAR che segnala il fuorigioco di rientro di Saponara proprio sul tocco di Defrel. Gol annullato e Juve che si salva. Tre punti che fanno ripartire il cammino, ma che possono – di nuovo – far riflettere Allegri sui finali di gara dalla sua squadra...

La statistica

La Juventus ha conquistato 53 punti in queste prime 19 giornate: record storico in un girone d'andata di Serie A a 20 squadre

Il migliore

Ronaldo. Un gol, un rigore trasformato, una traversa colpita. Il protagonista unico di una Juventus che offensivamente, di fatto, ruota intorno al suo sole e da quello unicamente dipende (almeno nelle ultime settimane).

Il peggiore

Sala. Soffre inizialmente un Ronaldo scatenato. Fatica nel contenimento soprattutto in avvio. Poi risale, come tutta la Samp, ma è sostanzialmente a sinistra che la Juve punta e va e da quella parte arrivano i dolori.

Le pagelle

Il tabellino

Juventus (4-3-3): Perin; De Sciglio, Rugani, Chiellini, Alex Sandro; Can, Pjanic, Matuidi (82’ Douglas Costa); Dybala, Mandzukic (69’ Bernardeschi), Ronaldo.

Sampdoria (4-3-1-2): Audero; Sala, Ferrari, Colley, Murru; Praet, Ekdal (82’ Jankto), Linetty; Ramirez (72’ Saponara); Caprari (67’ Defrel), Quagliarella.

Gol: 2’ e rig. 65’ Ronaldo; 33’ rig. Quagliarella, 90+2’

Note – Ammoniti: Matuidi, Rugani; Ferrari, Saponara.