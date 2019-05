Cristiano Ronaldo 2018, Pep Guardiola 2019. Un anno dopo la Juventus rischia di essere ancora l'assoluta protagonista del mercato estivo. Dopo avere ingaggiato il fuoriclasse portoghese un anno fa, i bianconeri potrebbero piazzare un nuovo colpo da novanta. Difficile dire ora se il sogno di tanti tifosi juventini si tradurrà in realtà, quel che è certo è che il club di Andrea Agnelli sembra ormai avere radicalmente cambiato strategia rispetto al recente passato. A prescindere da come si sbroglierà la matassa Guardiola, è innegabile che il semplice fatto di accostare alla Juve quelllo che viene considerato il miglior allenatore del mondo rappresenti una sorta di lasciapassare per il club bianconero per sedersi stabilmente al tavolo con le big d'Europa.

L'estate 2018: Ronaldo e l'acquisto del secolo

Un anno fa di questi tempi l'approdo di Cristiano Ronaldo alla Juventus era considerato fantascienza. Anzi, Fantacalcio. Il costo del cartellino di CR7 e il suo ingaggio faraonico erano ritenuti ostacoli insormontabili: un giocatore del genere - si diceva - non è alla portata della nostra Serie A. Eppure, il 10 luglio 2018, in pieno calciomercato, il comunicato ufficiale del Real Madrid sgombrava il campo da ogni perplessità: Ronaldo diventava un giocatore della Juventus e firmava un contratto di 4 anni.

Cristiano RonaldoGetty Images

La volontà di CR7 di lasciare il Real Madrid

Eppure gli indizi che portavano alla separazione di Cristiano Ronaldo dal Real Madrid dopo 9 anni di trionfi non mancavano affatto. Era stato lo stesso giocatore, subito dopo la conquista della Champions League a Kiev nella finale vinta 3-1 contro il Liverpool, ad agitare le acque con una dichiarazione che - analizzata a posteriori - non lasciava molti spazi all'interpretazione.

" È importante vincere ed entrare nella storia con questa Champions League. Nei prossimi giorni darò una risposta ai tifosi che mi sono sempre stati vicino. È stato bello stare a Madrid "

Le rivelazioni di Paratici

Lo stesso Fabio Paratici, diversi mesi dopo, aveva rivelato un retroscena sulle strategie di mercato della Juventus in vista della stagione 2018-19. Dopo anni di dominio in Italia e i 7 scudetti di fila, secondo il dirigente bianconero serviva uno shock:

" Ci sono due modi per motivare la squadra: uno non si può dire e l'altro è quello di comprare Cristiano Ronaldo. Il primo era comprare Icardi e scatenare un casino incredibile. Ma, come è ovvio, non era questo il mio obiettivo reale "

Cristiano Ronaldo e Pep Guardiola durante il Clasico Barcellona-Real Madrid del 29 novembre 2010Getty Images

Estate 2019: Guardiola, altra telenovela?

Dopo Ronaldo era davvero arduo immaginare un'altra estate infuocata. Eppure lo scenario che si configurando presenta molte analogie con quello del 2018. L'addio di Massimiliano Allegri ha fatto partire il toto-sostituto e tra i nomi in lizza, al di là delle smentite ufficiali, c'è anche quello di Pep Guardiola. Prima il giocatore più forte, poi l'allenatore più bravo del mondo. Il tutto a distanza di un anno. Impossibile? Apparentemente sì, basandosi sulle dichiarazioni dei protagonisti coinvolti (in primis quelle del tecnico del Manchester City). Ma la sensazione che qualcosa di grosso bolla in pentola rimane.

Pep Guardiola con la Fa Cup vinta con il Manchester CityGetty Images

La differenza tra il caso Guardiola e il caso CR7

Le analogie non mancano, così come non si può fare a meno di notare una sostanziale differenza tra i casi CR7 e Guardiola. A differenza del portoghese, il tecnico del Manchester City si è ripetutamente esposto (anche nei giorni scorsi) ribadendo la propria volontà di proseguire la sua avventura sulla panchina dei Citizens. Ronaldo un anno fa voleva la Juventus, qui invece siamo di fronte a un allenatore che ha appena vinto Premier League, Fa Cup e Coppa di Lega e che - almeno ufficialmente - non sta lanciando alcun tipo di segnale di apertura al club bianconero. Se Guardiola sarà, insomma, sarà - se possibile - ancora più sorprendente.