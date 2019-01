Ronaldo, il selfie in aereo scatena le critiche: "Era davvero il caso di farlo oggi?"

"Non certo il giorno per questo tweet. Non lo è davvero". Gary Lineker commenta così lo scatto postato sui social da Cristiano Ronaldo, che lo ritrae a bordo del suo aereo, di ritorno da Madrid, dove ha chiuso la causa con il fisco spagnolo. Il giorno sbagliato probabilmente per postare un video su un aereo, visto che le ricerche di Emiliano Sala, il calciatore scomparso dai radar con il jet su cui era a bordo, sono ancora in corse.

Tantissimi i commenti arrivati dal web a tranciare la scelta di CR7.