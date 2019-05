Sampdoria-Empoli: probabili formazioni e statistiche

Probabili formazioni

Sampdoria (4-3-1-2): Audero; Sala, Ferrari, Tonelli, Murru; Praet, Ekdal, Jankto; Defrel; Caprari, Quagliarella.

Squalificati: Colley

Indisponibili: Andersen

Empoli (3-5-2): Dragowski; Veseli, Slvestre, Dell’Orco; Di Lorenzo, Traoré, Bennacer, Krunic, Pajac; Farias, Caputo.

Squalificati:

Indisponibili: Diks, Dell’Orco, Maietta, La Gumina, Antonelli

Statistiche Opta

La Sampdoria è imbattuta da nove sfide contro l’Empoli in Serie A (5V, 4N), dopo una serie di tre sconfitte consecutive contro i toscani.

La Sampdoria ha perso solo una delle 11 gare casalinghe contro l’Empoli in Serie A, nel settembre 2006 (8V, 2N), mantenendo la porta inviolata ben nove volte.

La Sampdoria ha alternato una vittoria a una sconfitta nelle ultime otto partite al Ferraris in campionato – sconfitta per 1-2 in quella più recente contro la Lazio.

L’Empoli ha vinto l’ultimo match contro la Fiorentina, solo una volta in questo campionato ha ottenuto due successi consecutivi, a novembre.

A partire da aprile 2019 nessuna squadra ha perso più partite della Sampdoria in Serie A (quattro su sei).

Soltanto il Rennes (28) ha perso più punti da situazione di vantaggio rispetto all’Empoli (27) nei cinque maggiori campionati europei in corso.

Solo Fulham (39) e Huddersfield (37) hanno subito più reti dell’Empoli (31) nel corso del primo tempo nei cinque maggiori campionati europei in corso.

Fabio Quagliarella ha realizzato 25 gol in questo campionato, soltanto un giocatore nella storia della Sampdoria ha segnato di più in una singola stagione di Serie A: Sergio Brighenti (27 reti nel 1960/61).

L’attaccante della Sampdoria Fabio Quagliarella è il primo giocatore nella storia della Serie A ad aver segnato il 25° gol stagionale all'età di 36 anni (36 anni e 94 giorni).

Fabio Quagliarella della Sampdoria e Francesco Caputo dell’Empoli sono gli unici due giocatori italiani ad aver raggiunto quota 15 gol in questo campionato.