Questa volta sembra essere davvero la svolta decisiva. Dopo settimane di smentite e abile lavoro di tessitura tra le parti, l’uscita di scena di Massimo Ferrero dalla Sampdoria è sempre più vicina. Il presidente blucerchiato, e il gruppo CalcioInvest, LLC (guidato da Gianluca Vialli, James Dinan ed Alex Knaster) hanno firmato una lettera d’intenti in cui si impegnano ad una trattativa "in esclusiva" fino a settembre per il passaggio di proprietà del club.

Decisivo lo sforzo di Garrone, Vialli sarà il presidente

Secondo quanto risulta al Secolo XIX, per formalizzare la chiusura di questa estenuante trattativa ci sarebbe ormai una differenza da limare di 10 milioni circa. Ferrero ha abbassato ulteriormente il prezzo, dai 100 milioni iniziali sarebbe arrivato a 90. Queste settimane dovrebbero servire al gruppo CalcioInvest per alzare la proposta e garantire almeno una settantina di milioni di parte fissa al presidente romano. Un ruolo importante nell’accelerata alla chiusura di questa trattativa ce lo ho avuto anche Edoardo Garrone (l’ex patron della Sampdoria che nel giugno 2014 aveva regalato il club a Ferrero) che garantirà immediatamente una ventina di milioni di euro per anticipare la maggior parte dei bonus eliminando di fatto i pagamenti differiti e consentendo a Ferrero di incassare la cifra piena in tempi brevi.

Se la trattativa andrà a buon fine, Gianluca Vialli - uomo immagine e garante delle buone intenzioni del consorzio presieduto dai due tycoon Dinan e Knaster - a trattativa conclusa assumerà la carica di presidente della Sampdoria avendo anche ampi poteri nel settore tecnico.

Il comunicato

" Holding Max srl, il veicolo di investimento della famiglia Ferrero - sottolinea il gruppo del presidente della Samp in una dichiarazione all'ANSA - ha firmato una lettera di intenti con il consorzio CalcioInvest, LLC (guidato da Gianluca Vialli, James Dinan ed Alex Knaster) in relazione all'acquisto di U.C. Sampdoria spa, prestigioso club di serie A. Ai sensi della lettera di intenti - prosegue la dichiarazione - è stata concessa in questa fase a CalcioInvest, LCC l'esclusiva per la prosecuzione della trattativa sino al mese di settembre. Le parti lavoreranno con il fine auspicato di concludere l'operazione a settembre, una volta che siano preventivamente smarcati i punti ancora non definiti, nonché negoziati e convenuti i testi contrattuali definitivi". Il presidente Massimo Ferrero "sottolinea di nutrire grande stima e simpatia per il consorzio CalcioInvest, LLC e in particolare per Gianluca Vialli, persona di spessore e indiscussa leggenda della storia blucerchiata". "