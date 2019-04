Sampdoria-Genoa: probabili formazioni e statistiche

Probabili formazioni

Sampdoria (4-3-1-2): Audero; Bereszynski, Andersen, Colley, Murru; Praet, Vieira, Linetty; Ramirez; Defrel, Quagliarella. All. Giampaolo

Squalificati: —

Indisponibili: Barreto.

Genoa (4-3-3): Radu; Pereira, Romero, Zukanovic, Criscito; Lerager, Miguel Veloso, Rolon; Lazovic, Sanabria, Kouamé. All. Prandelli

Squalificati: Sturaro.

Indisponibili: Hiljemark.

Statistiche Opta

72° derby della Lanterna in Serie A: la Sampdoria conduce per 27 successi a 17, completano il bilancio 27 pareggi.

Tra le squadre affrontate almeno 50 volte in Serie A, il Genoa è quella contro cui la Sampdoria ha perso in percentuale meno partite (24%).

La Sampdoria non ha perso nessuno degli ultimi cinque match di Serie A contro il Genoa (3V, 2N), è dal 1994 che non rimane imbattuta in almeno sei derby della Lanterna consecutivi nel massimo campionato.

L’ultimo derby della Lanterna è terminato 1-1, l’ultima volta che entrambe le sfide stagionali tra Sampdoria e Genoa in Serie A si sono concluse in pareggio risale al 1993/94.

Negli ultimi 10 derby della Lanterna in casa della Sampdoria in Serie A, solo tre volte entrambe le formazioni hanno trovato il gol: 20 le reti realizzate in totale (due di media a match).

Nessuna squadra aspetta il pareggio da più partite della Sampdoria nel campionato in corso: 11 match (5V, 6P).

Il Genoa ha mantenuto solo una volta la porta inviolata in trasferta in questo campionato (contro il Chievo a febbraio), nessuna squadra ha fatto peggio.

La Sampdoria è l’unica squadra che non ha perso alcun punto da situazione di vantaggio in match casalinghi di questo campionato (otto vittorie su otto).

Fabio Quagliarella ha già segnato 21 reti in questo campionato, l’ultimo giocatore della Sampdoria a fare meglio in una singola stagione di Serie A è stato Vincenzo Montella nel 1996/97 (22) – l’attaccante classe ‘83 ha realizzato quattro reti contro il Genoa in Serie A (due nelle ultime tre sfide).

Nessun giocatore dell’attuale rosa del Genoa ha mai segnato contro la Sampdoria in Serie A con la maglia rossoblu; in più l’unico calciatore attualmente al Grifone che ha già realizzato un gol contro i blucerchiati nel massimo campionato è Goran Pandev (nel 2008 con la Lazio).