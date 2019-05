Termina con una sconfitta la stagione della Juventus e di Max Allegri sulla panchina bianconera. Clima da amichevole estiva al Marassi per l’ultimo atto stagionale che non ha nulla da chiedere alle due squadre. Ronaldo, nemmeno convocato, è a Torino, mentre Allegri sceglie Pinsoglio in porta e qualche giovane in campo come Pereira e Kean in attacco.

Dall’altra parte sua maestà Fabio Quagliarella guida l’attacco blucerchiato con la corona da capocannoniere con ben 26 centri stagionali, ma il finale regala un epilogo sorprendente prima con la ciabattata di Defrel all’85’ che beffa Pinsoglio, poi la gemma su punizione di Caprari che s’incastona sotto il setto per il 2-0 finale. Un’ultima gioia per il pubblico blucerchiato, un addio con beffa finale per Allegri.

La cronaca della partita

Un primo tempo abbastanza soporifero, movimentato solo ad alcune fiammate di Bentancur e Dybala. Proprio la Joya argentina ha l’occasione più ghiotta della prima frazione sul finale, ma il suo tocco da sotto da due passi su spizzata di Kean si spegne alto sopra la traversa. Bentancur ci prova dalla distanza, mentre Quagliarella cerca gloria nella giornata che lo consacra capocanniere della stagione con una mezza girata al volo che avrebbe fatto venire giù Marassi. Per il resto tanti errori, alcuni sbadigli, figli di un match senza pretese di fine stagione.

Stesso spartito nella ripresa che si accende ancora grazie alla fantasia di Dybala: sinitro bellissimo da fuori area di controbalzo, palla che soffia sulla traversa. Allegri perde Emre Can per infortunio, mentre dall’altra parte è sempre Quagliarella il più pericoloso. Girandola di cambi da una parte e dall’altra, con molti giovani inseriti da Allegri, e standing ovation per il 37enne bomber della Samp che lascia Marassi da capocannoniere. Al suo posto Gabbiadini. Ma a decidere l’incontro, un po’ a sorpresa, a 5 minuti dal 90’ è Defrel che da dentro l’area calcia malissimo ingannando Pinsoglio. La doccia fredda non sveglia i campioni d’Italia che non riescono a reagire e anzi subiscono addirittura il 2-0 con Caprari che disegna un capolavoro su punizione.

La statistica chiave

26: come i gol di Quagliarella capocannoniere Serie A 208/19.

Il migliore

Fabio Quagliarella: ci prova, più volte, in qualsiasi modo. Vuole lasciare e salutare (ultima in Doria dopo le voci Napoli?) con l’ennesimo sigillo di una stagione memorabile.

Il peggiore

Pereira: lo si ricorda solo per un brutto intervento a centrocampo (nemmeno ammonito dal direttore di gara) e un colpo tacco sbagliato. Rimandato.

Il tabellino

Sampdoria-Juventus 2-0

SAMPDORIA (4-3-1-2) - Rafael; Bereszynsky, Ferrari, Colley, Sala; Praet, Barreto (dal 70’ Vieira), Linetty; Ramirez (dal 55’ Caprari); Quagliarella (dal 76’ Gabbiadini), Defrel.

JUVENTUS (4-3-3) - Pinsoglio; Caceres, Rugani, Chiellini (dal 65’ Bonucci), De Sciglio; Cuadrado, Bentancur, Emre Can (dal 58’ Portanova); Dybala, Kean, Pereira (dal 75’ Caviglia).

Arbitro: Luigi Nasca, della sezione di Bari...

Gol: 85’ Defrel, 91’ Caprari

Note: Ammoniti: Rugani (J), Portanova (93’