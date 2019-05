Sampdoria-Juventus: probabili formazioni e statistiche

Probabili formazioni

Sampdoria (4-3-1-2): Audero; Sala, Andersen, Colley, Junior Tavares; Linetty, Ekdal, Praet; Caprari; Quagliarella, Defrel.

Indisponibili:

Squalificati:

Juventus (4-3-3): Pinsoglio; De Sciglio, Rugani, Caceres, Spinazzola; Can, Pjanic, Bentancur; Cuadrado, Dybala, Cristiano Ronaldo.

Indisponibili: Douglas Costa, Perin, Chiellini, Khedira, Cancelo, Mandzukic

Squalificati: Bernardeschi, Matuidi

Statistiche Opta

La Sampdoria ha vinto soltanto una delle ultime 11 partite di Serie A contro la Juventus (1N, 9P): 3-2 nel novembre 2017.

La Sampdoria ha sempre subito gol nelle ultime 13 sfide di campionato contro la Juventus (29 nel parziale); l’ultima volta che i blucerchiati hanno tenuto la porta inviolata in Serie A contro i bianconeri risale al gennaio 2011 (0-0).

La Sampdoria ha vinto l'ultima sfida interna contro la Juventus in Serie A (3-2 nel novembre 2017): i blucerchiati non vincono due partite in casa consecutive contro i bianconeri dal dicembre 1991.

La Sampdoria ha ottenuto soltanto due punti nelle ultime cinque partite di campionato: i liguri non arrivano a sei gare consecutive senza vittoria in Serie A da maggio 2017.

La Juventus non vince da quattro partite in Serie A (3N, 1P): i bianconeri non infilano cinque match consecutivi senza alcun successo in campionato da settembre 2010.

La Juventus ha subito gol nelle ultime nove gare in tutte le competizioni: i bianconeri non arrivano ad almeno 10 da maggio 2009 (11 in quel caso).

Sfida tra la squadra che ha segnato più gol su rigore in questo campionato (Sampdoria 10) e quella che invece ne ha subiti meno dal dischetto (Juventus due, al pari del Chievo).

L’attaccante della Sampdoria, Fabio Quagliarella, potrebbe diventare il secondo capocannoniere più “anziano” nella storia della Serie A, dopo Luca Toni nel 2014/15.

Nel girone di ritorno di questo campionato, Cristiano Ronaldo, della Juventus, ha segnato esattamente la metà delle reti (sette) rispetto a quelle realizzate nell’andata (14).

I primi gol di Paulo Dybala in Serie A sono arrivati contro la Sampdoria (doppietta nel novembre 2012 con il Palermo); l’attaccante della Juventus ha realizzato sei reti contro i blucerchiati: soltanto contro Lazio e Udinese ha fatto meglio (sette ad entrambe).