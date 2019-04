Sampdoria-Lazio: probabili formazioni e statistiche

Probabili formazioni

Sampdoria (4-3-1-2): Audero; Sala, Colley, Andersen, Murru; Praet, Ekdal, Linetty; Ramirez; Quagliarella, Defrel. Allenatore: Giampaolo

Indisponibili: –

Squalificati: –

Lazio (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Bastos; Marusic, Parolo, Lucas Leiva, Badelj, Lulic; Caicedo, Immobile. Allenatore: Inzaghi

Indisponibili: Lukaku (stagione finita), Berisha (10 giorni), Radu

Squalificati: Luis Alberto (1), Milikovic-Savic (1)

Statistiche Opta

La Lazio ha vinto 10 delle ultime 14 gare di Serie A contro la Sampdoria (3N, 1P), dopo che non aveva ottenuto alcun successo nelle precedenti quattro.

La Sampdoria ha vinto solo una delle ultime sei gare casalinghe in Serie A contro la Lazio (1N, 4P): 2-1 in rimonta nell’aprile 2016 con Vincenzo Montella in panchina.

La Lazio ha ottenuto il successo in tre delle ultime cinque trasferte al Ferraris in Serie A tra Genoa e Sampdoria (1N, 1P), parziale nel quale nessuna squadra ha mantenuto la porta inviolata.

La Lazio ha vinto solo due delle ultime otto gare di campionato in seguito ad una partita di coppa, tra Europa League e Coppa Italia (2N, 4P). Uno dei due successi biancocelesti nel parziale è proprio nella più recente di queste, 3-0 a marzo contro la Roma dopo l’andata della semifinale di Coppa Italia.

La Sampdoria è la squadra attualmente in Serie A che attende da più incontri il pareggio nella competizione: 13, nei quali i blucerchiati hanno ottenuto sei successi e sette sconfitte.

Solo Chievo e Frosinone (entrambe a otto) hanno perso più incontri della Sampdoria (sette) dall’inizio di febbraio in Serie A.

L’ultima volta che la Sampdoria ha segnato più delle 53 reti attuali dopo 33 partite in una singola stagione di Serie A è stata nel 1996/97 (59).

L’attaccante della Sampdoria Fabio Quagliarella, a quota 149 reti in Serie A, ha segnato 41 gol nel corso degli ultimi due campionati, appena due in meno di quanti ne aveva realizzati complessivamente nelle precedenti sei stagioni nella competizione.

L’attaccante della Lazio Ciro Immobile ha messo a segno sette reti in 10 sfide di Serie A contro la Sampdoria: contro nessuna squadra della competizione ha segnato di più. Tuttavia, è rimasto a secco in tutte le ultime tre trasferte al Ferraris contro i blucerchiati.

L’attaccante della Lazio Felipe Caicedo ha segnato solo due reti in 23 trasferte di Serie A; la prima di queste proprio al Ferraris in questa esatta sfida dello scorso campionato (Sampdoria-Lazio 1-2).