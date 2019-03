Sampdoria-Milan: probabili formazioni e statistiche

Probabili formazioni

Sampdoria (4-3-1-2): Audero; Sala, Colley, Andersen, Murru; Linetty, Praet, Jankto; Ramirez; Quagliarella, Gabbiadini. Allenatore: Giampaolo

Indisponibili: Caprari, Barreto, Ekdal

Squalificati: –

Milan (4-3-3): Donnarumma, Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Bakayoko, Biglia, Paquetà; Suso, Piatek, Calhanoglu. Allenatore: Gattuso

Indisponibili: Bonaventura

Squalificati: –

Statistiche Opta

La Sampdoria ha perso 63 partite contro il Milan in Serie A (29V, 29N); soltanto contro l’Inter i blucerchiati contano più sconfitte (67) nel massimo campionato.

Dopo una serie di tre pareggi e tre sconfitte a Marassi, la Sampdoria ha vinto l’ultimo confronto interno con il Milan in Serie A.

A Marassi, la Sampdoria ha perso due delle ultime tre partite di campionato, dopo che aveva vinto tutte le precedenti quattro.

In trasferta, il Milan non perde da otto gare di Serie A (4V, 4N); l’ultima sconfitta risale al 21 ottobre scorso nel derby d’andata.

La Sampdoria è la squadra con la percentuale più alta di tiri nello specchio (50%) e la migliore percentuale realizzativa (14%) in questa Serie A.

Soltanto la Juventus ha subito meno gol (quattro) del Milan (sei) da palla inattiva in questo campionato.

Il Milan ha subito otto gol nei primi tempi; soltanto Juventus e Inter ne hanno incassati meno (sette) in questa Serie A.

Ex dell’incontro, Riccardo Saponara ha segnato tre gol in sei match contro il Milan, la sua vittima preferita in Serie A. Per lui anche due assist contro i rossoneri in queste partite.

Fabio Quagliarella è il giocatore di Serie A in attività che ha segnato più gol: 148, 84 dei quali sono arrivati in casa e solo due contro il Milan – entrambi però a San Siro.

L’attaccante del Milan, Krysztof Piatek, ha segnato 16 gol su azione: nei maggiori cinque campionati europei hanno fatto meglio soltanto Kylian Mbappé (24) e Lionel Messi (21).

Gennaro Gattuso, da allenatore, ha una percentuale di vittorie in Serie A del 50% (26V, 17N, 9P). Inoltre, il tecnico del Milan ha vinto gli unici due precedenti contro Marco Giampaolo in campionato.