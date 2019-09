Momenti di tensione ieri a Genova: un gruppo di presunti tifosi della Samp ha provato a effettuare un blitz in un ristorante di via Brigate Bisagno, alle spalle di piazza della Vittoria dove stava pranzando il presidente Massimo Ferrero. Provvidenziale l'intervento della scorta del patron blucerchiato e dei funzionari della Digos che hanno evitato che ci fosse un contatto e che la situazione in qualche modo degenerasse.

Da tempo, in seguito al clima ostile che si è venuto a creare nei confronti del numero uno di Corte Lambruschini a causa del protrarsi della trattativa per la vendita della società (la distanza tra domanda e l'offerta del gruppo guidato da Vialli, secondo quanto riferito da Telenord, al momento è di circa 15 milioni di euro), le forze dell’ordine hanno dato disposizione affinché in ogni suo spostamento genovese Ferrero (che già si muoveva con una scorta personale) venga accompagnato anche dagli agenti. Dopo l'accaduto, il presidente della Samp è andato a sporgere denuncia in Questura che si trova a pochi passi dal ristorante della tentata aggressione.