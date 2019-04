Sampdoria-Roma: probabili formazioni e statistiche

Probabili formazioni

Sampdoria (4-3-1-2): Audero; Sala, Andersen, Tonelli, Murro; Jankto, Praet, Linetty; Saponara; Defrel, Quagliarella. All. Giampaolo

Indisponibili: Caprari, Barreto, Ekdal, Colley

Squalificati: Bereszyinski

Roma (4-4-2): Mirante; Karsdorp, Manolas, Fazio, Kolarov; Zaniolo, Pellegrini, Nzonzi, Perotti; Schick, Dzeko. All. Ranieri

Indisponibili: Florenzi, Pastore, Santon

Squalificati:

Statistiche Opta

La Roma ha vinto la gara d’andata contro la Sampdoria per 4-1 all’Olimpico, l’ultima volta in cui i giallorossi hanno vinto entrambe le partite di un singolo campionato contro i blucerchiati risale al torneo 2013/14.

La Roma è la squadra contro cui la Sampdoria ha conquistato più successi in Serie A (39, 29 dei quali ottenuti in gare casalinghe).

La Roma ha subito almeno un gol in ognuna delle ultime otto sfide di Serie A contro la Sampdoria dopo aver mantenuto la porta inviolata in tutte le tre precedenti contro i blucerchiati.

La Sampdoria non pareggia in campionato da 10 partite: bilancio di cinque vittorie e cinque sconfitte per i blucerchiati nel parziale.

La Sampdoria non ha pareggiato nessuna delle ultime nove partite casalinghe di campionato (6V, 3P), ottenendo cinque clean sheet nel periodo.

In quattro partite con Claudio Ranieri la Roma ha mantenuto la media di un punto per gara in questo campionato: con Eusebio Di Francesco la media era 1.69.

La Roma ha perso le ultime due trasferte di campionato, non infila tre sconfitte consecutive fuori casa in Serie A da gennaio 2013.

Solo Samir Handanovic (otto) ha mantenuto più volte la porta inviolata in gare casalinghe di Emil Audero (sette) tra i portieri di questo campionato.

Il giocatore della Sampdoria Gregoire Defrel - 15 presenze e un gol con la Roma in A nel 2017/18 - ha segnato tre reti in sei presenze alla Roma in Serie A, solo al Napoli ha segnato di più nella competizione (cinque gol).

Il giocatore della Roma Aleksandar Kolarov ha segnato sette gol in questa Serie A portando sei punti alla propria squadra: meglio di qualsiasi altro difensore in questo campionato.