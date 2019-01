Sampdoria-Udinese: probabili formazioni e statistiche

PROBABILI FORMAZIONI

Sampdoria (4-3-1-2): Audero; Bereszynski, Tonelli, Andersen, Murru; Praet, Ekdal, Linetty; Saponara; Quagliarella, Defrel. Allenatore: Giampaolo.

Indisponibili: Caprari, Sala

Squalificati: Ramirez

Udinese (3-5-2): Musso; Opoku, Troost-Ekong, Nuytinck; Stryger Larsen, Fofana, Behrami, Mandragora, D’Alessandro; De Paul, Okaka. Allenatore: Nicola.

Indisponibili: Barak, Badu, Samir, Wague, Teodorczyk

Squalificati:

STATISTICHE OPTA

Equilibrio negli ultimi 10 match tra Sampdoria ed Udinese in Serie A: tre vittorie per parte e quattro pareggi.

La Sampdoria ha perso solo una delle ultime 13 partite casalinghe contro l’Udinese in Serie A (6V, 6N) e ha mantenuto la porta inviolata sei volte nel parziale.

La Sampdoria ha vinto le ultime tre gare casalinghe di campionato e nelle ultime due non ha subito gol: è da aprile 2015 che non ottiene tre clean sheets consecutivi al Ferraris.

L'Udinese non ha segnato nelle ultime tre gare esterne di Serie A (due pareggi per 0-0 e una sconfitta per 1-0): è da febbraio 2017 che i friulani non rimangono quattro partite di campionato consecutive in trasferta senza andare a bersaglio.

Le ultime tre volte che l'Udinese ha vinto quattro o meno partite nelle prime 20 giornate di massimo campionato, a fine stagione è poi retrocessa in Serie B.

Quattro degli ultimi sei gol della Sampdoria in Serie A sono arrivati su palla inattiva: nei precedenti 29 di questo campionato i blucerchiati erano andati a segno solo cinque volte da fermo.

L'Udinese ha subito tre degli ultimi quattro gol in campionato su calcio di rigore. Sampdoria ed Udinese sono le due squadre che hanno incassato più reti dal dischetto nella Serie A in corso (cinque entrambe).

L’attaccante della Sampdoria Fabio Quagliarella ha segnato in 10 partite consecutive in campionato, solo Gabriel Omar Batistuta ha fatto meglio nella storia della Serie A (11 partite di fila nel 1994).

Tra le squadre attualmente in Serie A, l’Udinese è l’unica contro cui Fabio Quagliarella non ha ancora segnato con la Sampdoria (sette sfide). L’attaccante ha collezionato 73 presenze con i bianconeri in Serie A (25 gol).

Rodrigo de Paul dell’Udinese ha preso parte attiva a tre gol nelle ultime tre sfide contro la Sampdoria in Serie A (due reti e un assist).