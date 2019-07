San Siro, il nuovo stadio sarà a impatto zero. E interrato per sette metri

Uno stadio a impatto zero. Sia che si tratti di inquinamento acustico che di quello ambientale. Questo il leitmotiv che contraddistingue il progetto consegnato a Palazzo Marino da Milan e Inter. La prima novità? Sarà interrato per sette metri, altri trenta sopra la superficie. Contro i 68 del “vecchio” San Siro. E a differenza del Meazza non ci saranno aperture ai lati. Sulla carta l’impatto acustico della nuova casa dei club milanesi sarebbe molto inferiore rispetto a quello attuale.

Come riportato dal Corriere della Sera, il nuovo impianto prevede, oltre all’interramento, un involucro laterale chiuso che consentirà al suono di fuoriuscire solo dall’alto. "Il nuovo progetto dello stadio — scrivono le due squadre all'interno del progetto esaminato dal Comune — consentirà pertanto una netta riduzione dell’impatto acustico degli eventi sportivi, nonostante l’aumento dei ricettori sensibili". Il tema del rumore e dei decibel fuorilegge è particolarmente sentito dai residenti della zona. Negli anni si sono succedute denunce su denunce oltre a svariati ricorsi al Tar sia per concerti che per partite.

L’altro tema molto trattato dai rendering è il verde nel distretto intorno al nuovo stadio e la permeabilizzazione delle superfici stradali. Ora le zone verdi sono pari a circa 55.870 metri quadrati. Con il nuovo progetto si prevede un raddoppio di aree perdonali e alberate per circa 89mila metri quadrati. Verranno realizzati, inoltre, 2800 posti auto interrati sotto il distretto. Il conto alla rovescia è già partito. Il Comune ha 120 giorni di tempo per dichiarare l’interesse pubblico del progetto. Le due squadre però vogliono farsi trovare pronte e nel mese di agosto incontreranno sei studi di architettura che parteciperanno alla selezione privata per la realizzazione del progetto definitivo.