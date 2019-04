Come sarebbe potuto essere, e come invece non sarà. Parlando a FCInter1908.it, l'architetto Stefano Boeri ha illustrato il suo progetto ideato per salvare San Siro 7-8 anni fa: "San Siro per Due" avrebbe sempre previsto una gestione condivisa del campo ma totale autonomia nella struttura. Sfruttando l'area abbandonata dell'ex-Trotto, l'Inter avrebbe avuto un proprio ingresso e una propria struttura sul lato Est dello stadio, mentre il Milan avrebbe occupato l'area opposta, così da avere totale autonomia di immagine, facciata, spazi per le squadre, aree vip e Skybox. In più, sarebbe stato aggiunto un Quarto Anello al piano terra attorno allo stadio stesso, con aree ricettive e commerciali per il pubblico, e due aree parking da inserire in altrettanti parchi a est e ovest.

Il progetto "San Siro per Due" con gli ingressi separati per Inter e Milan: i nerazzurri avrebbero occupato l'area ex-Trotto.From Official Website

La sezione mostra la separazione delle aree gestite da Inter e Milan nel progetto "San Siro per Due" di Stefano Boeri.From Official Website

Il problema di San Siro? Costi di gestione elevatissimi

Il progetto, che non ha convinto le due società, sembra però non allontanarsi molto da quello che potrebbe essere il nuovo impianto condiviso destinato a sorgere di fianco a San Siro prima della sua demolizione. Boeri appoggia questa tendenza molto italiana (vedi anche Genova e Roma) di un solo impianto in condivisione con le due squadre della città, un mezzo per risparmiare in maniera importante sui costi di gestione.

" L'idea è quella di uno stadio con ingressi separati, e ciò non avrebbe alcun impatto negativo sulla questione introiti, ma ha solo aspetti positivi sul piano della divisione dei costi: manutenzione del campo, illuminazione, condizionamento. Sono costi molto importanti. Dato per scontato che nessuna delle due gestirà da sola San Siro, direi che sarebbe piuttosto improbabile vedere due stadi nuovi. Dunque, costruire un solo stadio nuovo nella zona di San Siro avrebbe vantaggi evidenti. I costi di San Siro sono molto alti: lo stadio è di proprietà del Comune, ma è in gestione alle società, che provvedono a pagarne i costi di servizio. Non credo sia sostenibile per una sola squadra pagare i costi di gestione. "