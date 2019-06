"San Siro sarà demolito". Scaroni ufficializza l'addio al Meazza, Milano avrà un nuovo stadio

Game over. Nonostante le proteste e i tanti attestati di disapprovazione da parte di tifosi milanesi e non, Milan e Inter tirano dritto sul nuovo stadio ed ufficializzano quello che tanti temevano: San Siro non sarà, ancora per molto, la casa di rossoneri e nerazzurri. Milano avrà un nuovo stadio e la Scala del Calcio sarà demolita, ad ufficializzare una decisione che sembrava nell’aria è stato il presidente del Milan Paolo Scaroni che, parlando alla stampa a margine della presentazione di Milano-Cortina ai membri Cio a Losanna, al fianco del CEO dell’Inter Alessandro Antonello è stato categorico sulla demolizione di San Siro e sul nuovo stadio..

" Facciamo un nuovo San Siro accanto al vecchio, nella stessa area della concessione. Il vecchio verrà buttato giù e al suo posto ci saranno nuove costruzioni. "

Beppe Sala più cauto: "Cerimonia d’apertura nel vecchio San Siro"

Se Paolo Scaroni e Alessandro Antonello danno per assodato l’intenzione di costruire un nuovo stadio a Milano abbattendo San Siro, il sindaco del capoluogo Beppe Sala mostra molte meno certezze ed assicura che, nel caso in cui il CIO assegni i giochi invernali 2026 a Milano-Cortina, la cerimonia d’apertura avverrà a San Siro e non in un altro impianto.

" Il Comune è proprietario di San Siro, se (Milan e Inter, ndr) decidono di fare uno stadio posso solo dire due cose. Ci vorrà tempo. E poi alla fine siamo padroni dello stadio. Nel dossier di Milano-Cortina – dichiara Sala a Corriere.it - abbiamo garantito che nel 2026 San Siro sarà ancora funzionante. Questa è la fine della storia. Dopo il 2026, nel caso avremo un nuovo stadio, decideremo il futuro di S.Siro. Ma ora siamo nell’assoluta condizione di confermare che quella sarà la sede della cerimonia di apertura. "