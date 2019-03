San Siro verrà abbattuto: Milan e Inter d'accordo per la costruzione del nuovo stadio condiviso

Il pensionamento dello storico stadio milanese di San Siro, inaugurato nel 1926 e ristrutturato in occasione dei Mondiali di Italia '90, è ora davvero vicino: nelle dichiarazioni dell'amministratore delegato nerazzurro Alessandro Antonello, a margine dell’assemblea dell’Eca, c'è il chiaro intento delle due società di procedere ai lavori per un nuovo impianto.

" Inter e Milan procedono insieme. Abbiamo ancora del lavoro da fare, ma i tempi sono maturi. A breve comunicheremo al Comune quale sarà la scelta condivisa. Milano ha bisogno di uno stadio all’altezza delle principali città europee "

Si procederà dunque alla demolizione dell'attuale stadio, non prima che siano stati conclusi i lavori per l'impianto che verrà costruito a fianco: inizialmente ai club era stato richiesto di presentare un piano in Comune entro la fine di aprile ma già questa settimana Milan e Inter potrebbero presentarsi dal sindaco Giuseppe Sala. I tempi dunque si accorciano.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il Milan gradirebbe il completamento dei lavori dello stadio entro l’inizio della stagione 2022-23, o al più tardi della successiva. L'Inter si è dunque allineata alla proposta iniziale del Milan, convincendosi ad abbandonare qualsiasi velleità di ristrutturazione di San Siro: questo perché eventuali lavori di restyling avrebbero tempi lunghi, inevitabili costi elevati ed un esito finale non ideale. Oltretutto, le due squadre dovrebbero cercare un impianto per disputare le partite casalinghe per una o due stagioni. La via di un nuovo stadio (di 60mila posti) garantirebbe a entrambe di poter continuare a giocare nell'attuale casa fino al termine dei cantieri.